गुजरात निकाय चुनाव में वाव-थराद, अरावली समेत कई शहरों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा, भाजपा ने जारी की सूची
गुजरात में स्थानीय निकायों की लगभग 10,000 सीटों के लिए चुनाव 26 अप्रैल को होंगे जबकि मतगणना 28 अप्रैल को होगी। इन चुनावों में 4.18 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए पात्र होंगे।
गुजरात में होने वाले आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के मद्देनजर भाजपा ने प्रदेश के वाव-थराद, अरावली, दाहोद और वडोदरा जिलों की जिला पंचायतों, तालुका पंचायतों तथा नगरपालिकाओं के साथ-साथ सुरेंद्रनगर नगर निगम के चुनावों के लिए गुरुवार को उम्मीदवारों की घोषणा कर दी।
गुजरात में स्थानीय निकायों की लगभग 10,000 सीटों के लिए चुनाव 26 अप्रैल को होंगे जबकि मतगणना 28 अप्रैल को होगी। इन चुनावों में 4.18 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए पात्र होंगे। इस चुनाव में 34 जिला पंचायतें, 260 तालुका पंचायतें और 84 नगर पालिकाएं तथा 15 नगर निगम शामिल हैं।
आम आदमी पार्टी (AAP) ने कुछ नगरपालिकाओं, नगर निगमों, तालुका पंचायतों और जिला पंचायतों की सीट के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है, जबकि कांग्रेस की गुजरात इकाई ने रविवार को कई सीट के लिए अपने उम्मीदवार घोषित किए।
जिन शहरों में चुनाव होंगे उनमें अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, भावनगर और जामनगर शामिल हैं। पिछले साल नव गठित नौ नगर निगमों में भी चुनाव होंगे। इससे पहले दिन में, भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के गुजरात कैडर के पूर्व अधिकारी एमएल निनामा और आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता राजू करपाड़ा राज्य में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों से पहले सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए।
दाहोद जिले की जिला पंचायत, तालुका पंचायतों और नगरपालिकाओं के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची:
वडोदरा जिले की जिला पंचायत, तालुका पंचायतों और नगरपालिकाओं के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची:
वाव-थराद जिले की जिला पंचायत, तालुका पंचायतों और नगरपालिकाओं के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची:
अरावली जिले की जिला पंचायत, तालुका पंचायतों और नगरपालिकाओं के लिए चयनित उम्मीदवार की सूची:
सुरेंद्रनगर नगर निगम के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची:
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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