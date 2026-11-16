बिलकिस बानो केस के दो दोषियों की उम्रकैद की सजा पर रोक, 17 साल से ज्यादा जेल में रहे
बिलकिस बानो केस में दो दोषियों की उम्रकैद की सजा पर रोक लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 साल से ज्यादा जेल में रहने के बाद दोषियों को जमानत दी।
सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे दो दोषियों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने दोनों की सजा निलंबित करते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। दोनों दोषी 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। अदालत ने जेल की अवधि और एक दोषी की गंभीर शारीरिक दिव्यांगता को राहत देने का आधार माना।
जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने यह आदेश पारित किया। इन याचिकाओं में बॉम्बे हाईकोर्ट के 2017 के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें दोनों की दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा बरकरार रखी गई थी।
बार एंड बेंच में छपि रिपोर्ट के अनुसार, पीठ ने कहा कि अपील में तथ्यों और कानून दोनों से जुड़े ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर सुनवाई की जरूरत है। अदालत ने कहा, 'दोनों अपीलकर्ता 17 साल से अधिक समय से जेल में हैं। इनमें से एक गंभीर रूप से दिव्यांग भी है। अपील में तथ्यों और कानून, दोनों के स्तर पर विचार किए जाने वाले मुद्दे हैं।'
गुजरात सरकार की रिहाई का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया था रद्द
दोनों दोषी उन 11 लोगों में शामिल हैं, जिन्हें गुजरात सरकार ने अगस्त 2022 में समय से पहले रिहा कर दिया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2024 में इस सामूहिक रिहाई के फैसले को रद्द कर दिया था। इसके बाद सभी दोषियों को दोबारा जेल जाना पड़ा था।
17 साल से अधिक जेल में रहे
दोषियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने अदालत में दलील दी कि दोनों 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। उन्होंने यह भी बताया कि एक आरोपी का नाम एफआईआर में नहीं था और घटना के करीब तीन साल बाद उसे इस मामले में आरोपी बनाया गया। अदालत को यह भी बताया गया कि दोनों में से एक आरोपी गंभीर रूप से दिव्यांग है। वहीं, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि निचली अदालत और हाईकोर्ट दोनों ही मामले के सभी प्रासंगिक साक्ष्यों पर विचार कर चुके हैं। अपराध की गंभीरता को देखते हुए दोषियों को राहत नहीं दी जानी चाहिए।
ट्रायल कोर्ट तय करेगा जमानत की शर्तें
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपील में विचार किए जाने वाले मुद्दों और दोषियों की हिरासत की अवधि को देखते हुए उनकी सजा निलंबित की जाती है। साथ ही, संबंधित ट्रायल कोर्ट की ओर से तय की जाने वाली शर्तों पर उन्हें जमानत दी जाती है।
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