मैं 19 साल की थी, मुझसे सबकुछ छीन लिया; सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बिलकिस बानो
बिलकिस बानो ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दो दोषियों की सजा निलंबित और जमानत के आदेश पर हैरानी जताई। कहा कि यह दूसरी बार ऐसा हुआ, जब मुझे जानकारी दिए बिना, मेरे मामले में फैसला सुना लिया गया।
2002 के गुजरात दंगों में सामूहिक दुष्कर्म और परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में पीड़िता बिलकिस बानो ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हैरानी जताई है। उन्होंने कहा कि दो दोषियों की उम्रकैद की सजा निलंबित करने का आदेश उन्हें बिना बताए और उनका पक्ष सुने बिना पारित किया गया। इस फैसले की जानकारी मीडिया में आई खबरों से मिली। आगे कहा कि उस समय में मैं सिर्फ 19 साल की थी, हिंसा ने मुझसे सबकुछ छीन लिया था। लड़ाई आगे जारी रखने की बात भी कही है।
वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा गुप्ता के माध्यम से जारी बयान में बिलकिस बानो ने कहा कि यह दूसरी बार है, जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बिना बुलाए और उनकी बात सुने बिना कोई आदेश पारित किया है। सवाल उठाया कि दोषियों को राहत देने से पहले कोर्ट ने उन्हें अपनी बात रखने का मौका क्यों नहीं दिया।
'मैं सिर्फ 19 साल की थी, हिंसा ने सब कुछ छीन लिया'
लाइव लॉ डॉट. इन में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, बिलकिस बानो ने अपने बयान में 2002 के गुजरात दंगों के दिनों को याद करते हुए कहा कि उस समय उनकी उम्र सिर्फ 19 साल थी। हिंसा ने उनसे उनका परिवार, घर सब कुछ छीन लिया था। न्याय पाने के लिए मेरी लड़ाई 24 साल से जारी है। इस लंबे संघर्ष में लोगों के साथ और समर्थन ने बार-बार हिम्मत दी है। परिवार और दोस्तों की मदद से मैंने धीरे-धीरे अपनी जिंदगी को फिर से संभाला था। लगने लगा था कि अब जिंदगी में कुछ सुकून लौट रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश ने पुराने डर फिर से जगा दिए हैं।
'मुझे अपने बच्चों के लिए फिर डर लग रहा है'
बिलकिस बानो ने कहा, "आज मुझे लग रहा है कि जिस न्याय को पाने के लिए मैंने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, उसे फिर खो रही हूं। पुराने डर दोबारा सामने आने लगे हैं। मैं एक बार फिर डरी हुई हूं। मुझे अपनी और अपने बच्चों की चिंता सता रही है। इस बात का भी डर है कि कहीं मेरा न्याय व्यवस्था से भरोसा फिर न उठ जाए।"
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हैरानी जताई
उन्होंने सवाल उठाया कि उन्हें जानकारी दिए बिना और उनका पक्ष सुने बिना दोषियों को राहत कैसे दी जा सकती है। बिलकिस ने साफ कहा कि वह इस आदेश के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगी।
'मुझे अपने बच्चों और दूसरी महिलाओं के लिए लड़ना है'। कहा कि मेरी लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने बच्चों और दूसरी महिलाओं के लिए भी है। मैं चाहती हूं कि किसी भी महिला को इंसाफ पाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी अदालतों के चक्कर लगाने और संघर्ष करने में न बितानी पड़े।
अपनी तीन साल की बेटी का जिक्र करते हुए कहा कि वह चाहती हैं कि उनकी बेटी ऐसी जिंदगी जिए, जिसमें उसे अपने परिवार के साथ हुए अपराधों का डर लेकर न रहना पड़े।
दो दोषियों की सजा कोर्ट से निलंबित
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो केस में दो दोषियों की उम्रकैद की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत दे दी। 2002 गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के मामले में दोनों सजा काट रहे थे।
न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश, न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ ने अपील पर सुनवाई करते हुए गौर किया कि बिपिन चंद्र जोशी और प्रदीप मोढ़िया 17 साल से अधिक समय से जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल के अपने आदेश (28 अक्तूबर) में कहा कि एक अपीलकर्ता गंभीर रूप से दिव्यांग है। निश्चित रूप से इस अपील में तथ्य और कानून, दोनों से जुड़े ऐसे मुद्दे हैं जिन पर फैसला लिया जाना बाकी है। पीठ ने उपरोक्त बातों और अपील से जुड़े मुद्दों को देखते हुए सजा पर रोक लगाते हुए अपीलकर्ताओं को जमानत दे दी। जमानत की शर्तें संबंधित निचली अदालत तय करेगी। वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने दलील दी कि ये दोनों व्यक्ति 17 साल से जेल में हैं। दोषियों में से एक का नाम एफआईआर में नहीं था, उसे दंगों के तीन साल बाद फंसाया गया। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने याचिका का कड़ा विरोध किया।
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