बांग्लादेश से लड़कियों को लाकर देह व्यापार में धकेलने वाले रैकेट का खुलासा, गुजरात में 12 महिलाएं पकड़ाईं
गुजरात के भरूच में पुलिस ने एक ऐसे आपराधिक नेटवर्क का खुलासा किया है जो अलग-अलग तरीकों से बांग्लादेशी महिलाओं को भारत लाकर उन्हें देह व्यापार में धकेल देता था। पुलिस ने इस गिरोह के सरगना समेत चार लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 14 महिलाओं को भी छुड़ाया है, जिनमें से 12 महिलाएं बांग्लादेशी हैं। इस बारे में शहर के जिला पुलिस अधीक्षक अक्षयराज मकवाना ने जानकारी दी।
मकवाना ने बताया कि, गुजरात की भरूच पुलिस को आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस दौरान पुलिस ने एक ऐसे नेटवर्क का खुलासा किया है, जो बांग्लादेशी महिलाओं को यहां लाकर देह व्यापार के लिए अलग-अलग राज्यों में भेज देता था।
उन्होंने बताया कि इस नेटवर्क के सरगना का नाम फारुख शेख है, जो कि करीब 10 साल पहले गुजरात आया था। वह तरह-तरह का झांसा देकर बांग्लादेशी महिलाओं को विभिन्न रास्तों से यहां लाता था। वह उन्हें ब्यूटी पार्लर में काम करने जैसी अच्छी नौकरियों का लालच देकर यहां बुलाता था और फिर उन महिलाओं को देह व्यापार में धकेल देता था।
पुलिस अधिकारी ने हा कि भरूच पुलिस की टीम ने दो जगहों पर छापा मारकर ऐसी 14 महिलाओं को बरामद किया है, जिनमे से 12 महिलाएं बांग्लादेशी हैं। उनके पास से बांग्लादेश के नेशनल आईडी कार्ड्स भी बरामद हुए हैं। इन सभी महिलाओं को यहां पर सेंटर में रखा गया है, और गुजरात पुलिस की सी टीम उनसे पूछताछ करके उनके बारे में और भी अन्य सूचनाएं हासिल करने की कोशिश कर रही है।
पुलिस ने अबतक की अपनी जांच और छापे में फारुख शेख के अलावा भरूच में मुस्कान स्पा चलाने वाले नाजीम खान, गेस्ट हाऊस चलाने वाले रईस शेख और अंकलेश्वर में गोल्डन स्पा चलाने वाले सुजीत कुमार को गिरफ्तार कर इनके नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इनके चंगुल से 14 लड़कियों को भी बचाया है और फिलहाल इनसे आगे की पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि इन चारों अपराधियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और उन्हें गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है।
