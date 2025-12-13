Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsगुजरात न्यूज़Bharuch Police busted gang bringing Bangladeshi women in India sending different states
बांग्लादेश से लड़कियों को लाकर देह व्यापार में धकेलने वाले रैकेट का खुलासा, गुजरात में 12 महिलाएं पकड़ाईं

बांग्लादेश से लड़कियों को लाकर देह व्यापार में धकेलने वाले रैकेट का खुलासा, गुजरात में 12 महिलाएं पकड़ाईं

संक्षेप:

पुलिस ने आरोपियों के चंगुल से 14 लड़कियों को भी बचाया और फिलहाल इनसे आगे की पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि इन चारों अपराधियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और उन्हें गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई की जा रही है।

Dec 13, 2025 11:31 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, भरूच, गुजरात
share

गुजरात के भरूच में पुलिस ने एक ऐसे आपराधिक नेटवर्क का खुलासा किया है जो अलग-अलग तरीकों से बांग्लादेशी महिलाओं को भारत लाकर उन्हें देह व्यापार में धकेल देता था। पुलिस ने इस गिरोह के सरगना समेत चार लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 14 महिलाओं को भी छुड़ाया है, जिनमें से 12 महिलाएं बांग्लादेशी हैं। इस बारे में शहर के जिला पुलिस अधीक्षक अक्षयराज मकवाना ने जानकारी दी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मकवाना ने बताया कि, गुजरात की भरूच पुलिस को आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस दौरान पुलिस ने एक ऐसे नेटवर्क का खुलासा किया है, जो बांग्लादेशी महिलाओं को यहां लाकर देह व्यापार के लिए अलग-अलग राज्यों में भेज देता था।

उन्होंने बताया कि इस नेटवर्क के सरगना का नाम फारुख शेख है, जो कि करीब 10 साल पहले गुजरात आया था। वह तरह-तरह का झांसा देकर बांग्लादेशी महिलाओं को विभिन्न रास्तों से यहां लाता था। वह उन्हें ब्यूटी पार्लर में काम करने जैसी अच्छी नौकरियों का लालच देकर यहां बुलाता था और फिर उन महिलाओं को देह व्यापार में धकेल देता था।

पुलिस अधिकारी ने हा कि भरूच पुलिस की टीम ने दो जगहों पर छापा मारकर ऐसी 14 महिलाओं को बरामद किया है, जिनमे से 12 महिलाएं बांग्लादेशी हैं। उनके पास से बांग्लादेश के नेशनल आईडी कार्ड्स भी बरामद हुए हैं। इन सभी महिलाओं को यहां पर सेंटर में रखा गया है, और गुजरात पुलिस की सी टीम उनसे पूछताछ करके उनके बारे में और भी अन्य सूचनाएं हासिल करने की कोशिश कर रही है।

पुलिस ने अबतक की अपनी जांच और छापे में फारुख शेख के अलावा भरूच में मुस्कान स्पा चलाने वाले नाजीम खान, गेस्ट हाऊस चलाने वाले रईस शेख और अंकलेश्वर में गोल्डन स्पा चलाने वाले सुजीत कुमार को गिरफ्तार कर इनके नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इनके चंगुल से 14 लड़कियों को भी बचाया है और फिलहाल इनसे आगे की पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि इन चारों अपराधियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और उन्हें गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।