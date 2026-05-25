जिसके पास थी नोटों की रखवाली वही बैंक से चोरी कर ले गया 8.7 करोड़ रुपये, कूड़ा बता गायब किए 174 बंडल
गुजरात के अहमदाबाद में ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बैंककर्मी ने करीब 9 करोड़ रुपये की नकदी बैंक से चोरी कर ली। कूड़ा बताकर 500 रुपये के 174 बंडल गायब कर दिए थे। इन पैसों से आलीशान जिंदगी जाने लगा था।
जिसके पास बैंक में करोड़ों-अरबों रुपयों की रखवाली का जिम्मा हो, यदि उसी की नीयत खराब हो जाए तो क्या होगा...? गुजरात के अहमदाबाद में ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बैंककर्मी ने करीब 9 करोड़ रुपये की नकदी बैंक से चोरी कर ली और आलीशान जिंदगी जीने लगा। करोड़ों का बंगला, गाड़ी और भारी मात्रा में कैश की बरामदगी की गई है।
अहमदाबाद पुलिस ने हर्षिद्ध कडियार नाम के बैंककर्मी को गिरफ्तार किया है जो बैंक ऑफ बड़ौदा में जॉइंट कस्टोडियन के पद पर काम कर रहे थे। आरोप है कि 15 साल पुराने इस कर्मचारी ने बैंक से 8.70 करोड़ रुपये गायब कर दिए। घटना तब सामने आई बैंक के अधिकारियों ने कालुपुर ब्रान्च से 500 रुपये नोट के 174 बंडल गायब पाए। बैंक में ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का करेंसी चेस्ट था, जिससे फंड दूसरे बैंकों को ट्रांसफर किए जाते थे। चीफ कस्टोडियन संजय शर्मा और जॉइंट कस्टोडियन हर्षिद्ध कडियार के जिम्मे इसका प्रबंधन था।
कैश गायब होने के बाद अधिकारियों ने जब सीसीटीवी फुटेज की जांच को तो 13 जनवरी को कडियार कुछ बक्सों के साथ निकलते दिखे। उस समय कडियार ने साथियों को यह कहकर धोखा दिया था कि वह इनमें कूड़ा भरा हुआ है, जिसे वह फेंकने जा रहे हैं। कडियार ने चोरी के बाद 90 दिनों तक यह सोचकर वहां काम जारी रखा कि इसके बाद वीडियो खुद डिलीट हो जाएंगे।
बीमार होने का बहाना बनाकर गायब
90 दिनों के बाद कडियार ने काम पर जाना बंद कर दिया। तबीयत खराब होने का बहाना बनाया। 13 अप्रैल को कडियार ने पांच दिन के मेडिकल लीव का आवेदन किया। लेकिन 20 अप्रैल तक काम पर वापस नहीं लौटने के बाद मैनेजर ने स्थानीय पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस ने कडियार को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में कडियार ने अपना जुर्म कबूल किया।
चोरी के पैसों से क्या-क्या किया
शुरुआती जांच के मुताबिक, कडियार ने चंदखेड़ा इलाके में 2 करोड़ रुपये का एक बंगला खरीदा। 1.40 करोड़ रुपये में एक दुकान खरीदी। एक छोटे ट्रक में निवेश किया और कुछ पैसे क्रिप्टोकरंसी में भी लगाए। उसने अपने साथ काम करने वाले वैशाली बेन को 28 लाख रुपये दिए। पुलिस ने कडियार के एक ठिकाने के बाहर खड़ी कार से 2.20 करोड़ रुपये कैश की बरामदगी की। आरोपी की पत्नी रेलवे पुलिस में हेड कांस्टेबल है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही कि क्या जुर्म में उसकी भी कोई भूमिका है।
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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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