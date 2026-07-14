अयोध्या और बद्रीनाथ धाम के बाद गुजरात के इस मंदिर में भी दान राशि में 'पाप' का खुलासा, CCTV हो रहा वायरल
अंबाजी मंदिर में दान की चोरी का जो मामला सामने आया है, वह करीब दो महीने पुराना है। जिसका सीसीटीवी फुटेज अब जाकर वायरल हो रहा है। इस मामले में मंदिर से जुड़े तीन कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
अयोध्या के श्रीराम मंदिर और बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे की राशि गायब करने के मामले सामने आने के बाद गुजरात के प्रसिद्ध अंबाजी मंदिर से भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है। यहां दान कक्ष में चढ़ावे की रकम की गिनती के दौरान कुछ कर्मचारी नोटों को कथित रूप से गायब कर रहे थे, उनकी यह हरकत वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, और अब वही फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। हालांकि यह वीडियो करीब दो महीने पुराना बताया जा रहा है, और इस मामले में मंदिर ट्रस्ट से मिली शिकायत के बाद पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है।
इस विवाद से जुड़ी जानकारी देते हुए बनासकांठा के जिला कलेक्टर मिहिर पटेल ने कहा कि मंदिर ट्रस्ट ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उन्होंने बताया कि इस घटना के सामने आने के बाद से ट्रस्ट ने सुरक्षा और पारदर्शिता को बेहतर बनाने के लिए मंदिर में आने वाले दान की गिनती के लिए एक नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) बना दी है।
कलेक्टर ने बताया कब-कब होती है दान की गिनती
कलेक्टर ने आगे कहा कि 'अंबाजी मंदिर ट्रस्ट हर मंगलवार को मंदिर के दान की गिनती करता है। लगभग दो महीने पहले, दान की गिनती के दौरान पता चला कि गिनती के समय मंदिर के एक कर्मचारी ने नकदी का एक बंडल चुरा लिया था। घटना के सामने आते ही अंबाजी मंदिर ट्रस्ट ने तुरंत FIR दर्ज कराई। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए जांच शुरू की और 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जो सभी मंदिर के कर्मचारी थे। तीनों कर्मचारियों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गईं।'
चोरी का खुलासा होने का बाद नई SOP लागू की गई
उन्होंने कहा, 'दान की गिनती की प्रक्रिया की सुरक्षा और पारदर्शिता को और मजबूत करने के लिए, ट्रस्ट ने मंदिर के दान की गिनती के लिए एक नई SOP (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) भी बनाकर उसे लागू कर दिया है।'
अयोध्या और बद्रीनाथ में भी हो रही थी दान राशि में चोरी
अंबाजी मंदिर का यह मामला अयोध्या राम मंदिर में दान की रकम में हुए गबन को लेकर देश भर में मचे विवाद के बीच सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और रिटायर्ड बैंक कर्मचारी सुभाष श्रीवास्तव के अलावा चार अन्य आरोपियों अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे को गिरफ्तार किया है।
यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है और उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में दान के कथित दुरुपयोग की स्वतंत्र और कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर केंद्र, उत्तर प्रदेश सरकार और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब मांगा है।
याचिका पर सुनवाई करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और जस्टिस जोयमाल्य बागची और वी.मोहन की बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को भी निर्देश दिया कि वह कोर्ट के सामने स्टेटस रिपोर्ट पेश करे। साथ ही कोर्ट ने SIT के गठन के बारे में जानकारी मांगी है।
बद्रीनाथ मामले में अबतक हुई यह कार्रवाई
उधर बद्रीनाथ दान चोरी मामले की जांच कर रही SIT ने मंदिर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सोहन सिंह रंगड़ और उनके निजी सचिव अतुल डिमरी से पूछताछ की, ताकि देखरेख में हुई कमियों का पता लगाया जा सके। साथ ही, जांचकर्ताओं ने मंदिर के CCTV कंट्रोल रूम में डेरा डाला और ऑपरेशनल लॉग्स की व्यवस्थित रूप से समीक्षा की और यह पता लगाया कि रोज़ाना मिलने वाले दान को कैसे संभाला जाता था।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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