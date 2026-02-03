गोरा 7 लाख में, सांवला 2-3 लाख तक में मिलेगा; गुजरात में यूं होती थी बच्चों की बिक्री

संक्षेप: गुजरात पुलिस द्वारा हाल ही में पकड़े गए चाइल्ड ट्रैफिकिंग रैकेट की जांच में पता चला है कि बाजार में बच्चे के दाम उसके रंग और लिंग के आधार पर तय होते हैं। गोरे रंग के बच्चों की कीमत 6-7 लाख रुपये मिलती थी, जबकि सांवले रंग के बच्चे 2-3 लाख रुपये में बेचे जाते थे।

गुजरात पुलिस द्वारा हाल ही में पकड़े गए अंतर्राज्यीय चाइल्ड ट्रैफिकिंग रैकेट की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में पता चला है कि बाजार में बच्चे का दाम तय करने में उसका रंग और जेंडर सबसे अहम होते हैं। गोरे रंग के बच्चों की कीमत 6-7 लाख रुपये मिलती थी, जबकि सांवले रंग के बच्चे 2-3 लाख रुपये में बेचे जाते थे। गुजरात और तेलंगाना के बीच चल रहे बच्चों की तस्करी के रैकेट का हाल ही में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच और गुजरात एंटी-टेररिज्म स्क्वाड (ATS) ने भंडाफोड़ किया है।

द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, क्राइम ब्रांच के सूत्रों ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि गोरे रंग के बच्चों की कीमत 7 लाख रुपये तक थी, जबकि सांवले रंग के बच्चों की कीमत 2-3 लाख रुपये थी। सूत्रों ने बताया कि लड़कों की कीमत अधिक थी - लड़कियों को 1.5 लाख से 2 लाख रुपये में बेचा जाता था, जबकि लड़कों को 2 लाख से 5 लाख रुपये में बेचा जाता था।

बीते महीने 29 जनवरी को पुलिस के ऑपरेशन के बाद बच्चों की तस्करी करने वाले इस रैकेट का खुलासा हुआ। पुलिस ने इस ऑपरेशन के दौरान एक नवजात बच्चे को बचाया था जिसे हिम्मतनगर से हैदराबाद ले जाया जा रहा था।

एयरपोर्ट के पास से 4 लोग हुए थे गिरफ्तार क्राइम ब्रांच की एक टीम ने एक खुफिया जानकारी के आधार पर अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास एक कार को रोका। गाड़ी में एक नवजात बच्चा मिला, जिसके बाद 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों की पहचान अहमदाबाद की वंदना पांचाल (34), सुमित यादव (27), और मौलिक दवे (32) और हैदराबाद के रोशन अग्रवाल (42) के रूप में हुई थी। बच्चे को मेडिकल केयर में रखा गया है, जबकि उसके असली माता-पिता का पता लगाने की कोशिशें जारी हैं। पुलिस ने उस इलाके की पहचान कर ली है, जहां से बच्चे को कथित तौर पर खरीदा गया था, लेकिन अब तक उसके माता-पिता के बारे में कोई सुराग नहीं मिला है।

पुलिस ने बताया कि पकड़े गए आरोपी एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा थे, जो गुजरात में कमजोर परिवारों से बच्चों को खरीदते थे और उन्हें तेलंगाना में खरीदारों को सप्लाई करते थे।

आरोपियों के फोन का डेटा खंगाल रही पुलिस पूछताछ के दौरान, आरोपियों ने बताया कि नवजात बच्चे को हिम्मतनगर के पास से 3.6 लाख रुपये में खरीदा गया था। उसे आगे हैदराबाद में नागराज नाम के एक एजेंट को "दोबारा बेचने" का प्लान था। पुलिस ने आरोपियों के पास मिले कैश, मोबाइल फोन और गाड़ी जब्त कर ली है। उनके कॉन्टैक्ट्स और पेमेंट्स का पता लगाने के लिए डिजिटल डेटा का एनालिसिस किया जा रहा है।

अब तक की जांच में पुलिस को पता चला है कि बनासकांठा और वाव-थराड जिलों के कम से कम 10 बच्चों को कथित तौर पर हैदराबाद में निःसंतान दंपतियों को बेचा गया था। पुलिस ने बताया कि यह गैंग मुख्य रूप से उत्तरी गुजरात के आदिवासी इलाकों के गरीब परिवारों के लोगों को निशाना बनाता था।

आईवीएफ सेंटर्स में ढूंढते थे निःसंतान कपल क्राइम ब्रांच के एक सीनियर अधिकारी ने बताया, "आरोपियों ने हैदराबाद के आईवीएफ सेंटरों में अपनी जान-पहचान वालों की मदद से ऐसे कपल को ढूंढा जिनके बच्चे नहीं थे।"

पुलिस ने बताया कि तस्करी किए गए कई बच्चे बिना शादी के पैदा हुए थे। अधिकारी ने कहा, "ऐसे बच्चों के माता-पिता उनसे छुटकारा पाना चाहते थे।" कुछ मामलों में माता-पिता की मौत होने के बाद रिश्तेदारों ने बच्चों को आरोपियों को बेच दिया।