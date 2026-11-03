ATS ने 438 करोड़ की ड्रग फैक्ट्री के मास्टरमाइंड को दबोचा, दाउद का करीबी है सलीम डोला
गुजरात ATS ने अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्कर सलीम इस्माइल डोला को 438.64 करोड़ रुपये की मेफेड्रोन जब्ती के मामले में गिरफ्तार किया है। 2022 में वडोदरा की एक फैक्ट्री से 87.728 किलो MD ड्रग्स बरामद हुई थी।
गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) ने इंटरनेशनल ड्रग तस्कर सलीम इस्माइल डोला को 438.64 करोड़ रुपये की मेफेड्रोन (MD) ड्रग्स जब्ती के मामले में गिरफ्तार किया है। यह मामला 2022 में वडोदरा जिले के सिंधरोत गांव के पास एक फैक्ट्री में चल रही ड्रग्स बनाने की यूनिट से जुड़ा है। सलीम डोला को दाउद इब्राहिम का करीबी बताया जाता है।
अधिकारियों के मुताबिक, डोला इस नेटवर्क को विदेश से संचालित कर रहा था और ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल की आपूर्ति से लेकर तैयार माल की खरीद-बिक्री तक में उसकी भूमिका थी। ATS के सहायक पुलिस आयुक्त एसएल चौधरी ने बताया कि डोला को 31 अक्टूबर को हिरासत में लिया गया था। इसी साल अप्रैल में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) उसे तुर्किये से भारत लेकर आया था। वहां उसे मार्च 2024 में भारत के अनुरोध पर जारी इंटरपोल रेड नोटिस के आधार पर गिरफ्तार किया गया था।
फैक्ट्री से 87.728 किलो MD ड्रग्स मिली थी
ATS ने 1 दिसंबर 2022 को वडोदरा जिले के सिंधरोत गांव के पास एक ड्रग्स निर्माण इकाई पर छापा मारा था। इस दौरान 87.728 किलोग्राम मेफेड्रोन जब्त की गई थी, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 438.64 करोड़ रुपये आंकी गई थी। इस मामले में NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया और अब तक कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
जांच के दौरान सलीम डोला का नाम सामने आया। ATS के मुताबिक, उसने ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल उपलब्ध कराए थे। इसके बाद तैयार ड्रग्स की खरीद और बिक्री में भी उसकी भूमिका थी। जांच एजेंसी अब उससे केमिकल के स्रोत, पैसों के लेनदेन, ड्रग्स की सप्लाई के रास्तों और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है।
कंटेनरों में छिपाकर विदेश भेजते थे ड्रग्स
ATS के अनुसार, डोला का गिरोह कानूनी रूप से निर्यात किए जाने वाले सामान से भरे कंटेनरों में नशीले पदार्थ छिपाकर विदेश भेजता था। इसके लिए उन देशों में फर्जी कंपनियां बनाई गई थीं, जहां ड्रग्स की खेप पहुंचाई जाती थी। जांच में पहले सामने आया था कि वडोदरा की फैक्ट्री में तैयार मेफेड्रोन मुंबई भेजी जाती थी और वहां से डोला के सहयोगियों तक पहुंचती थी। अधिकारियों के मुताबिक, डोला मुंबई से दुबई और फिर केन्या भाग गया था। बाद में भारतीय एजेंसियों की कोशिशों के बाद उसे तुर्किये में पकड़ा गया और भारत लाया गया।
1998 में भी हुई थी गिरफ्तारी, दाउद का है करीबी
ATS ने बताया कि डोला पर देशभर में नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े करीब 12 मामले दर्ज हैं। 1998 में मुंबई एयरपोर्ट पर उसके पास से करीब 40 किलो मैंड्रेक्स मिलने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया था। 2013 में करीब 79 किलो चरस के मामले में भी उसकी गिरफ्तारी हुई थी। 2018 में करीब 1,000 करोड़ रुपये के फेंटानिल मामले में भी उसका नाम सामने आया था। ATS के अनुसार, वह पहले अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्कर इकबाल मिर्ची के साथ भी जुड़ा रहा था और बाद में उसने अपना नेटवर्क खड़ा किया। डोला को दाऊद इब्राहिम का करीबी सहयोगी भी बताया जाता है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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