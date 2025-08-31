खाते से कट गया पर ATM से नहीं निकला पैसा, बैंकों को ब्याज सहित पैसे लौटाने का आदेश

अहमदाबाद जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने दो बैंकों को एक उपभोक्ता को ब्याज सहित पैसे लौटाने का आदेश दिया है। उपभोक्ता ने अपने एसबीआई बैंक के एटीएम कार्ड से बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से 10000 रुपए निकाले थे। खाते से रकम डेबिट हो गई थी, लेकिन एटीएम से नकदी नहीं निकली।

अहमदाबाद जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने दो बैंकों को एक उपभोक्ता को ब्याज सहित पैसे लौटाने का आदेश दिया है। उपभोक्ता ने अपने एसबीआई बैंक के एटीएम कार्ड से बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से 10000 रुपए निकाले थे। उनके खाते से रकम डेबिट हो गई थी, लेकिन एटीएम से नकदी नहीं निकली।

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, अहमदाबाद जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने दो बैंकों को एक उपभोक्ता को 10000 रुपए वापस करने का आदेश दिया है। साथ ही मानसिक प्रताड़ना और मुकदमेबाजी पर हुए खर्च के लिए 5000 रुपए भी देने का आदेश दिया है। यह मामला 8 अगस्त 2018 का है।

अहमदाबाद निवासी अखिल सुकांत पॉल ने अपने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करके बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) के एटीएम से 10000 रुपए निकाले थे। उनके खाते से रकम डेबिट हो गई थी, लेकिन नकदी नहीं निकली। पॉल के मामले की सुनवाई उपभोक्ता शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र (सीईआरसी) ने की थी।

सीईआरसी के कानूनी विभाग के प्रमुख देवेंद्र राणा ने बताया कि पॉल 2018 से 2022 तक दोनों बैंकों से शिकायत करते रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मार्च 2022 में उन्होंने सीईआरसी के माध्यम से एसबीआई और बीओआई के खिलाफ शिकायत की। बैंक स्टेटमेंट, एटीएम स्लिप और हलफनामों सहित सबूतों की जांच के बाद आयोग ने दोनों बैंकों को उत्तरदायी ठहराया।

आयोग ने निर्देश जारी किए कि 19 मार्च 2022 से पूर्ण भुगतान तक 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ 10000 रुपए वापस करें। साथ ही मानसिक उत्पीड़न के लिए 3500 रुपये का मुआवजा, मुकदमेबाजी की लागत के लिए 2500 रुपए आदेश के 30 दिनों के भीतर भुगतान करें।

आदेश का स्वागत करते हुए देवेंद्र राणा ने कहा कि यह निर्णय इस बात पर जोर देता है कि बैंक उपभोक्ताओं के धन की सुरक्षा की अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। साथ ही यह भी दर्शाता है कि सीईआरसी ऐसी चुनौतियों का सामना करने वाले उपभोक्ताओं के साथ खड़ा रहने और प्रभावी न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

राणा ने आगे कहा कि यह मामला उपभोक्ता आयोगों की प्रभावशीलता को दर्शाता है, जो निवारण के लिए एक सुलभ मंच हैं। सीईआरसी, ने बैंकिंग, बीमा, स्वास्थ्य सेवा और आवास जैसे क्षेत्रों में उपभोक्ता अधिकारों की लंबे समय से वकालत की है। इसने पीड़ित उपभोक्ताओं के लिए न्याय सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।