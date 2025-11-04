गुजरात आने वाले पर्यटकों को खूब पसंद आ रही यह जगह, अब तक AMC को कमाकर दे दिए करोड़ों रुपए
संक्षेप: कम्पनी की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार अगस्त 2022 से मार्च 2023 के बीच 21.62 लाख पर्यटक इस पुल को देखने के लिए आए, जिससे 6.44 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। वहीं अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के बीच कुल 26.89 लाख मेहमानों से कुल 8.24 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला।
गुजरात में अहमदाबाद शहर का एक पर्यटन स्थल लोगों को खूब पसंद आ रहा है। जिसके चलते यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या में ना केवल भरपूर इजाफा हो रहा है, बल्कि इसकी वजह से नगर निगम की भी मोटी कमाई हो रही है। हम यहां पर बात कर रहे हैं अहमदाबाद में साबरमती नदी पर बने प्रतिष्ठित अटल ब्रिज की, जो कि शहरवासियों के साथ-साथ देश-विदेश के पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण आकर्षण का केंद्र बन गया है। इस बारे में गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) की तरफ से जारी एक विज्ञप्ति में जानकारी दी गई। जिसमें बताया गया कि इसके बनने के बाद बीते पांच सालों में दिवाली हो या गर्मी की छुट्टियां, अटल फुटओवर ब्रिज पर्यटकों के लिए सबसे लोकप्रिय स्थलों में से एक बनकर उभरा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 अगस्त, 2022 को इस पुल को जनता को समर्पित किया था और साबरमती रिवरफ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (SRFDCL) के आंकड़ों के अनुसार, इसके बनने के बाद से यानी 31 अगस्त, 2022 से अक्टूबर 2025 के बीच बीते पांच सालों के दौरान कुल 77 लाख 71 हजार 269 लोग इस पुल पर आ चुके हैं और इस अवधि के दौरान अहमदाबाद नगर निगम को कुल 27.70 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व प्राप्त हुआ है, जो कि इस पर्यटन स्थल के लिए एक बहुत बेहतरीन उपलब्धि है। 74 करोड़ की अनुमानित लागत से बने इस अटल फुटओवर ब्रिज के जरिए अहमदाबाद नगर निगम अबतक 27.70 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त कर चुका है, जो कि इस परियोजना की कुल लागत का 37% से अधिक है।
बता दें कि कि अटल फुटओवर ब्रिज को शहर के सबसे आकर्षक पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है, जो कि आधुनिक वास्तुकला, गुजराती संस्कृति और शहरी सुंदरता का एक जीवंत प्रतीक है। इसका निर्माण अहमदाबाद नगर निगम (AMC) की एक सहायक कंपनी SRFDCL (साबरमती रिवरफ्रंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड) ने किया है, और वही इसका प्रबंधन भी करती है।
कम्पनी की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार अगस्त 2022 से मार्च 2023 के बीच 21.62 लाख पर्यटक इस पुल को देखने के लिए आए, जिससे 6.44 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। वहीं अप्रैल 2023 से मार्च 2024 के बीच कुल 26.89 लाख मेहमानों से कुल 8.24 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला, जबकि अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के बीच, 20.67 लाख लोगों से 8.19 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला। वहीं इस साल अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक 8.51 लाख लोग इस पुल का दौरा कर चुके हैं, जिनसे अहमदाबाद नगर निगम के राजस्व में 4.82 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है।
इसके अलावा अहमदाबाद शहर में घूमने आने वाले लोगों को एक यादगार अनुभव देने के लिए राज्य सरकार ने इस शहर में गांधी आश्रम, साबरमती रिवरफ्रंट, कांकरिया लेकफ्रंट, दुनिया का सबसे बड़े नरेंद्र मोदी स्टेडियम और अहमदाबाद हेरिटेज वॉक जैसे कई आकर्षण स्थल विकसित किए हैं, जिन्हें देखने के लिए देश-विदेश से हर साल लाखों पर्यटक यहां आते हैं।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।