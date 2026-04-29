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गुजरात में दो बड़े सड़क हादसे; साबरकांठा और वलसाड में 14 जानें गई; PM मोदी ने जताया शोक

Apr 29, 2026 02:48 pm ISTGaurav Kala अहमदाबाद, एएनआई
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गुजरात में आज दो बड़े सड़क हादसे हो गए। पहली घटना साबरकांठा की है। यहां तेज रफ्तार बस ने कार को टक्कर मार दी, इसमें 6 लोगों की मौत हो गई। दूसरा वलसाड में पिकअप वाहन पलट जाने से 8 लोगों की मौत हो गई।

गुजरात में दो बड़े सड़क हादसे; साबरकांठा और वलसाड में 14 जानें गई; PM मोदी ने जताया शोक

गुजरात में बुधवार को दो अलग-अलग सड़क हादसों में कुल 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग घायल हो गए। पहले साबरकांठा जिले में बस और इको कार की टक्कर में 6 लोगों की मौत हुई, वहीं वलसाड जिले में पिकअप वाहन पलटने से 8 लोगों ने जान गंवाई। हादसे पर पीएम मोदी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है।

साबरकांठा में 6 की मौत

पहला हादसा अहमदाबाद-उदयपुर नेशनल हाईवे पर हुआ। जानकारी के अनुसार, गांभोई गांव के पास तेज रफ्तार एक प्राइवेट बस ने इको कार को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 8 अन्य घायल हो गए। घायलों को गांभोई और हिम्मतनगर सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

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डिप्टी एसपी ए.के. पटेल ने बताया, “आज हिम्मतनगर हाईवे पर एक हादसा हुआ, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई और 8 लोग घायल हैं। प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि इको कार ने मौके पर बने अवैध कट से मुड़ने की कोशिश की, तभी पीछे तेजी से आ रही लग्जरी बस ने टक्कर मार दी।” रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर के.बी. वर्मा ने बताया कि हादसे में घायल 7 लोगों को अस्पताल लाया गया, जिनमें 5 को मामूली चोटें आई हैं, जबकि 2 की हालत गंभीर है और उनका सीटी स्कैन किया जा रहा है।

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वलसाड में 8 की मौत

वहीं, गुजरात में दूसरा बड़ा हादसा वलसाड जिले में हुआ। यहां कपराड़ा इलाके में एक अन्य हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। करीब 40 लोग घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक, यह हादसा दोपहर करीब 2 बजे उस समय हुआ जब लोग एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान पिकअप वाहन पलट गया।

वलसाड के एसपी युवराज सिंह जडेजा ने बताया, “हादसे में 8 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 3 बच्चे, 3 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। 40 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं।”

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प्रधानमंत्री ने जताया दुख

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। पीएम ने पोस्ट में लिखा, ““गुजरात के वलसाड में हुए हादसे में जानों का नुकसान दुखद है। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिवारों के साथ हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।”

Gaurav Kala

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Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


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