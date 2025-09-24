दर्जी कन्हैया लाल को मारने वाले BJP के थे! अशोक गहलोत को क्यों है शक? देरी पर भी सवाल

अशोक गहलोत ने कहा कि कन्हैया लाल हत्या मामले को 3 साल होने को आए हैं लेकिन NIA अभी तक कुछ नहीं कर पाई। हमारे समय में हमने 3 घंटे में आरोपी को पकड़ लिया। पीड़ित परिवार को मुआवजा दे दिया। क्या कारण है कि NIA मामले को आगे नहीं बढ़ा पा रही?

गुजरात की राजधानी अहमदाबाद पहुंचे पूर्व राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने कन्हैया लाल मर्डर केस को लेकर भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है। गहलोत ने कहा कि कन्हैया लाल मर्डर केस में देरी का कारण कुछ और है। उन्होंने कहा कि मुझे शक है कि कन्हैया लाल की हत्या करने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता थे और पार्टी उन्हें बचाने का काम कर रही है। अशोक गहलोत ने कहा कि मैं इस बाबत पीएम मोदी को भी टैग कर एक ट्वीट करुंगा।

पत्रकारों से बातचीत के दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि मैं हाल ही में कन्हैया लाल के घर गया और उनके परिवार से मिला। उनके बेटे ने बताया कि तीन साल बाद भी, 166 गवाहों के बयान दर्ज किए जाने थे, लेकिन अब तक केवल 15-16 ही दर्ज हो पाए हैं। उनके बेटे का बयान भी दो या तीन हिस्सों में दर्ज किया गया है और बाकी अभी भी लंबित हैं। एक मुख्य गवाह को ब्रेन हैमरेज हुआ था। हमने उसे बचाने में कामयाबी हासिल की। हालांकि, उसका बयान अभी तक नहीं लिया गया है। ऐसी लापरवाही क्यों हो रही है? मुझे संदेह है कि कन्हैया लाल की हत्या करने वाले लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के नेता उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या यही देरी का कारण हो सकता है?

गहलोत ने आगे कहा कि मैं पीएम मोदी को टैग कर एक ट्वीट करूंगा। आखिर इस केस में इतनी देरी क्यों हो रही है? पीएम शायद 25 सितंबर को राजस्थान आ रहे हैं। गहलोत ने आगे कहा कि मैंने इस केस को लेकर जुलाई में राजस्थान के दौरे पर आए अमित शाह को भी टैग कर इस केस में हो रही देरी पर सवाल पूछा था, पर उन्होंने एक भी जवाब नहीं दिया। आखिर इतना ही कह देते कि देखता हूं आखिर क्यों देरी हो रही है।