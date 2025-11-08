अंधविश्वास! रेप के दोषी आसाराम को मिली 6 महीने की जमानत, तो झूम उठे समर्थक- VIDEO वायरल

संक्षेप: वीडियो में मौजूद समर्थक झूमते नाचते दिखाई दे रहे हैं। आसाराम की मूर्ती के आगे आरती करते दिख रहे हैं। दीप जला रहे हैं। पटाखे छोड़ रहे हैं। वायरल वीडियो पर यूजर ने झूमते-नाचते लोगों को अंधविश्वासी बताते हुए कई सवाल खड़े किए हैं।

एकरेप के दोष में आजीवन सजा काट रहा आसाराम छह महीने की जमानत पर जेल से बाहर है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो आसाराम के मोटेरा आश्रम का बताया जा रहा है। वीडियो में मौजूद समर्थक झूमते नाचते दिखाई दे रहे हैं। आसाराम की मूर्ती के आगे आरती करते दिख रहे हैं। दीप जला रहे हैं। पटाखे छोड़ रहे हैं। वायरल वीडियो पर यूजर ने झूमते-नाचते लोगों को अंधविश्वासी बताते हुए कई सवाल खड़े किए हैं।

झूमते-नाचते दिखे समर्थक तो उठे सवाल वायरल वीडियो में बड़ी तादात में महिलाएं, बच्चे, बड़े-बुजुर्ग हाथों में दीपक लेकर आसाराम की मूर्ती के सामने पूजा करते दिख रहे हैं। लोग खुशी से झूम रहे हैं। पटाखे फोड़ रहे हैं। महिलाएं भी नाच रही हैं। एक यूजर ने लिखा- जिस देश में बलात्कारियों को छुटने पर ऐसा माहौल है वह देश कभी विकसित नहीं हो सकता है।

एक अन्य यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा- आसाराम नाबालिग बच्ची से रेप का आरोपी नहीं है, बल्कि दोषी है। दोष सिद्ध है। कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। जिस बच्ची के साथ ये सब किया था उसके मां बाप इसके भक्त थे। इन सबके बावजूद लोग इस व्यक्ति को भगवान मानते हैं। जेल से आने पर दीवाली मना रहे हैं।

मेडिकल आधार पर 6 महीने की जमानत मिली थी नाबालिग लड़की से रेप के दोषी आसाराम बापू को राजस्थान हाईकोर्ट से 6 महीने की अंतरिम जमानत मिली थी। हालांकि, 30 अगस्त को आसाराम ने जेल में वापस सरेंडर किया था, जिसके कुछ दिन बाद ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। इसके बाद मेडिकल के आधार पर उसको जमानत दिलाने की याचिका लगाई थी। सुनवाई के बाद कार्यवाहक चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की डिवीजन बेंच ने उसे 6 महीने की अंतरिम जमानत दी थी।

2 मामलों में दोषी है आसाराम आपको बताते चलें कि आसारम के ऊपर राजस्थान के जोधपुर और गुजरात के अहमदाबाद में क्रमशा नाबालिग लड़की और आश्रम की महिला के साथ रेप करने का दोष साबित हुआ है। इन दोषों में आसाराम सजा काट रहा है। दोनों ही मामलों में अदालतों नेआसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। हालांकि आसारम कई दफा मेडिकल आधार पर जमानत पाते रहे हैं।