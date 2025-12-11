Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
आसाराम आश्रम से गायब हुए थे दो भाई, नदी में मिली थी लाश; 17 साल बाद भी CBI जांच से इनकार

आसाराम के मोटेरा आश्रम से 2008 में गायब हुए और साबरमती नदी किनारे मृत मिले दो चचेरे भाइयों, दीपेश और अभिषेक वाघेला के परिजनों की सीबीआई जांच की अंतिम अर्जी को अहमदाबाद सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया।

Dec 11, 2025 08:15 am ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान
आसाराम के मोटेरा आश्रम से 2008 में गायब हुए दो चचेरे भाइयों दीपेश (10) और अभिषेक वाघेला (11) की लाशें साबरमती नदी किनारे मिली थीं। बुधवार को अहमदाबाद की सेशन कोर्ट ने बच्चों के परिजनों की CBI जांच की अंतिम अर्जी खारिज कर दी। अब इस मामले में CBI जांच की कोई गुंजाइश नहीं बची है।

कोर्ट ने ठुकराई माता-पिता की अर्जी

अतिरिक्त सेशन जज पी.आई. प्रजापति ने परिजनों की रिवीजन अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि ये सभी दलीलें पहले गुजरात हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी रखी जा चुकी हैं। वहां भी CBI जांच की मांग ठुकराई गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि निचली अदालत को CBI को जांच सौंपने का अधिकार नहीं है।

CID ने पहले ही दाखिल की है चार्जशीट

CID-क्राइम ने आश्रम के सात पदाधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर रखी है। इन पर गैर इरादतन हत्या का आरोप है। इन सातों का ट्रायल अभी भी कोर्ट में लंबित है। कोर्ट ने माना कि मामला पहले से ही जांच एजेंसी के पास है, इसलिए CBI जांच की जरूरत नहीं है।

2008 में मिली थीं क्षत-विक्षत लाशें

3 जुलाई 2008 को दोनों बच्चे आश्रम से लापता हो गए थे। दो दिन बाद उनकी लाशें साबरमती नदी तट पर मिलीं। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में डूबकर मौत बताया गया। उस वक्त पूरे गुजरात में भारी प्रदर्शन हुए थे, जिसके बाद सरकार ने CID-क्राइम को जांच सौंपी थी।

परिजन आज भी मानते हैं – हुई थी बलि

बच्चों के माता-पिता शुरू से कहते आए हैं कि आश्रम में काला जादू और तंत्र-मंत्र होता था। उनके बच्चों की बलि दी गई। पर कोर्ट ने उनकी इस दलील को कभी स्वीकार नहीं किया। 17 साल गुजर गए। सात आरोपी अभी भी जमानत पर हैं। ट्रायल चल रहा है, लेकिन माता-पिता को अब तक इंसाफ नहीं मिला। CBI जांच का रास्ता भी पूरी तरह बंद हो चुका है।

