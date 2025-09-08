arvind kejriwal gujarat visit demands to impose 11 percent import duty on cotton MSP to keep at 2100 rupees कपास पर फिर लगाया जाए 11% आयात शुल्क, MSP हो 2100 रुपये; केजरीवाल की सरकार से मांग, Gujarat Hindi News - Hindustan
कपास पर फिर लगाया जाए 11% आयात शुल्क, MSP हो 2100 रुपये; केजरीवाल की सरकार से मांग

केजरीवाल ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मोदी सरकार ने कपास पर आयात शुल्क हटाकर किसानों के साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा, 'हमारे कपास उगाने वाले किसान भाइयों ने जून जुलाई में कपास की फसल लगाई थी।किसानों ने कपास के बीज, खाद, मजदूरी इन सब की खर्चे के लिए कर्ज लिया था।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबादMon, 8 Sep 2025 12:53 PM
आम आदमी पार्टी के सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल इस समय गुजरात दौरे पर हैं। यहां उन्होंने फिर एक बार कपास पर आयात शुल्क समाप्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को किसान विरोधी बताया है। केजरीवाल ने मांग की कि कपास पर तुरंत आयात शुल्क 11 प्रतिशत लगाया जाए और इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 2100 रुपये प्रति मन किया जाए। गौरतलब है कि भारतीय वस्त्र उद्योग को रियायत देते हुए केंद्र सरकार ने 28 अगस्त को बयान जारी किया था कि इस साल दिसंबर के अंत तक ड्यूटी फ्री कपास आयात किया जा सकेगा।

केजरीवाल ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मोदी सरकार ने कपास पर आयात शुल्क हटाकर किसानों के साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा, 'हमारे कपास उगाने वाले किसान भाइयों ने जून जुलाई में कपास की फसल लगाई थी। किसानों ने कपास के बीज, खाद, मजदूरी इन सब की खर्चे के लिए कर्ज लिया था। अब उनकी फसल अक्टूबर या नवंबर महीने में तैयार हो जाएगी। किसानों को लग रहा है कि जब वह मंडी में अपनी फसल लेकर जाएंगे तो उन्हें अच्छे दाम मिलेंगे, लेकिन उन किसानों को पता नहीं है कि केंद्र में बैठी मोदी सरकार ने किस तरीके से किसानों के साथ धोखा किया है।'

कपास पर आयात शुल्क हटाने के विरोध में आप ने चोटिला में किसान महापंचायत का आयोजन किया था, लेकिन लगातार जारी बारिश की वजह से उस महापंचायत को स्थगित कर दिया गया। इसके बाद बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने कहा, 'उन्होंने कहा कि अब तक अमेरिका से जो भी कपास भारत में आती थी उस पर 11 प्रतिशत शुल्क लगता था। इस वजह से वह कपास देश उत्पादित कपास की तुलना में महंगी होती थी और हमारे किसानों की कपास बिक जाती थी। अब अमेरिका से आने वाली कपास भारत के किसानों के कपास के मुकाबले सस्ती हो जाएगी।' उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल कंपनियों ने पहले ही अमेरिका से बड़े स्तर पर कपास मांगनी शुरू कर दी है। केंद्र सरकार ने पहले यह शुल्क 40 दिन के लिए हटाया था लेकिन अब यह ड्यूटी 31 दिसंबर तक हटा दी गई है।

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा,'2013 में गुजरात में प्रति 40 किलोग्राम कपास का दाम 1500 से 1700 रुपये था। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी ने कहा था कि यह दाम बहुत कम है और यह दाम 2500 रुपये होना चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि आज 11 साल के बाद भी किसानों को 1500 रुपये तो दूर,लेकिन उससे भी कम 1200 रुपये मिलते हैं। आज बीज, खाद, मजदूरी के दाम बढ़ चुके हैं और जब अमेरिका से सस्ती कपास आएगी तो हमारे किसानों को 900 रुपये से भी कम दाम मिलेगा। यह साफ तौर पर दिख रहा है कि अमेरिका के किसानों को मालामाल किया जा रहा है।'

उन्होंने कहा कि केवल कपास के किसानों पर ही संकट नहीं आया है, हीरे के कारीगरों पर भी बहुत बड़ा संकट आया है। अमेरिका जाने वाले हीरे पर 50 प्रतिशत शुल्क लगा दिया है और हमारी केंद्र की सरकार उनके सामने झुक गई है। 'आप' नेता ने कहा कि देश के 140 करोड़ लोग आज मोदी जी के साथ खड़े हैं और सही कदम यह होता कि अगर अमेरिका ने भारत पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाया है तो मोदी को भी अमेरिकी कपास पर 100 प्रतिशत शुल्क लगा देना चाहिए था। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति को जरूर झुकना पड़ता क्योंकि जिस देश ने जहां भी अपना विरोध दर्ज किया तो ट्रंप को झुकना पड़ा।

Arvind Kejriwal Gujarat News

