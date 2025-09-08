कपास पर फिर लगाया जाए 11% आयात शुल्क, MSP हो 2100 रुपये; केजरीवाल की सरकार से मांग

केजरीवाल ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मोदी सरकार ने कपास पर आयात शुल्क हटाकर किसानों के साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा, 'हमारे कपास उगाने वाले किसान भाइयों ने जून जुलाई में कपास की फसल लगाई थी।किसानों ने कपास के बीज, खाद, मजदूरी इन सब की खर्चे के लिए कर्ज लिया था।

आम आदमी पार्टी के सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल इस समय गुजरात दौरे पर हैं। यहां उन्होंने फिर एक बार कपास पर आयात शुल्क समाप्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को किसान विरोधी बताया है। केजरीवाल ने मांग की कि कपास पर तुरंत आयात शुल्क 11 प्रतिशत लगाया जाए और इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 2100 रुपये प्रति मन किया जाए। गौरतलब है कि भारतीय वस्त्र उद्योग को रियायत देते हुए केंद्र सरकार ने 28 अगस्त को बयान जारी किया था कि इस साल दिसंबर के अंत तक ड्यूटी फ्री कपास आयात किया जा सकेगा।

कपास पर आयात शुल्क हटाने के विरोध में आप ने चोटिला में किसान महापंचायत का आयोजन किया था, लेकिन लगातार जारी बारिश की वजह से उस महापंचायत को स्थगित कर दिया गया। इसके बाद बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने कहा, 'उन्होंने कहा कि अब तक अमेरिका से जो भी कपास भारत में आती थी उस पर 11 प्रतिशत शुल्क लगता था। इस वजह से वह कपास देश उत्पादित कपास की तुलना में महंगी होती थी और हमारे किसानों की कपास बिक जाती थी। अब अमेरिका से आने वाली कपास भारत के किसानों के कपास के मुकाबले सस्ती हो जाएगी।' उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल कंपनियों ने पहले ही अमेरिका से बड़े स्तर पर कपास मांगनी शुरू कर दी है। केंद्र सरकार ने पहले यह शुल्क 40 दिन के लिए हटाया था लेकिन अब यह ड्यूटी 31 दिसंबर तक हटा दी गई है।

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा,'2013 में गुजरात में प्रति 40 किलोग्राम कपास का दाम 1500 से 1700 रुपये था। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी ने कहा था कि यह दाम बहुत कम है और यह दाम 2500 रुपये होना चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि आज 11 साल के बाद भी किसानों को 1500 रुपये तो दूर,लेकिन उससे भी कम 1200 रुपये मिलते हैं। आज बीज, खाद, मजदूरी के दाम बढ़ चुके हैं और जब अमेरिका से सस्ती कपास आएगी तो हमारे किसानों को 900 रुपये से भी कम दाम मिलेगा। यह साफ तौर पर दिख रहा है कि अमेरिका के किसानों को मालामाल किया जा रहा है।'