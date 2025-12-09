कुछ तो गड़बड़ है या सरकार निकम्मी... इंडिगो संकट पर क्या बोले केजरीवाल

संक्षेप: Arvind Kejriwal on Indigo Crisis: अरविंद केजरीवाल ने इंडिगो संकट पर कहा कि कुछ तो गड़बड़ है या सरकार पूरी तरह से निकम्मी है, जो एक एयरलाइन्स को संभाल नहीं पा रही है।

Arvind Kejriwal on Indigo Crisis: गुजरात में किसानों के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने आरोप लगाया कि अपनी फसल का सही दाम मांगने के लिए इकट्ठा हुए गुजरात के किसानों पर फर्जी एफआईआर लिखे गए, उन्हें झूठे केसों में जेल डाला गया। 88 किसानों में से 42 की बेल हो चुकी है। उन्होंने गुजरात की भाजपा सरकार पर किसानों पर अत्याचार करने का आरोप लगाया। पत्रकार द्वारा इंडिगो संकट पर पूछे सवाल के जवाब में केजरीवाल ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक एयरलाइन्स भारत सरकार को घुटनों पर ला दे। कुछ तो गड़बड़ है।

इंडिगो संकट पर केजरीवाल अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इन दिनों देशभर में इंडिगो एयरलाइन्स संकट छाया हुआ है। हजारों-हजारों की संख्या में एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी मची है। भारत पर दुनिया की नजरें हैं। 21वीं सदी के भारत को लोग देख रहे हैं और हमसे एक एयरलाइन्स नहीं संभल रही है। कैसे एक विमानन कंपनी ने सरकार को मजबूर कर दिया। इसका साफ मतलब है कि कुछ तो गड़बड़ है। भारत सरकार निकम्मी है या सरकार मिली हुई है। मुझे दूसरा वाला सही लगता है।

गुजरात में भाजपा और कांग्रेस का गठबंधन? अरविंद केजरीवाल ने फिर साफ किया कि उनकी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं हैं। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह गुजरात में भाजपा सरकार को जाने ही नहीं देना चाहती। उन्होंने कहा कि पिछले 30 साल से गुजरात में भाजपा और कांग्रेस की मिली-भगत है। उन्होंने आरोप लगया कि गुजरात की जनता को ये परेशान कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होना वाला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने प्रमुखता से गुजरात के किसानों का मुद्दा उठाया। वादा किया कि दो साल बाद अगर आम आदमी पार्टी की राज्य में सरकार आई तो वे 24 घंटे के अंदर किसानों पर केस हटा देंगे और जेल भेजने वालों को जेल भेजा जाएगा।