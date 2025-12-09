मालिक Indigo से रातोंरात कैसे भाग गया; अरविंद केजरीवाल ने गोवा हादसे पर क्या कहा

संक्षेप: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गोवा हादसे को लेकर बीजेपी पर बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने क्लब के मालिक के भागने के पीछे बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गोवा हादसे को लेकर बीजेपी पर बड़ा निशाना साधा है। उन्होंने क्लब के मालिक के भागने के पीछे बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि भारत सरकार अरविंद केजरीवाल को तो जेल के अंदर डाल देती है लेकिन गोवा में 25 लोगों की हत्या करने वालों को भगा देती है। गुजरात में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, ऐसा कैसे हुआ कि क्लब के मालिक रातोंरात भाग गए और इसी फ्लाइट से भागे जिसने इन्हें ब्लेकमेल किया, इंडिगो से।

उन्होंने कहा, ये केजरीवाल को तो जेल के अंदर डाल देते हैं लेकिन 25 लोगों की हत्या करने वालों को भगा देते हैं। इसका मतलब बीजेपी मिली हुई है। अरविंद केजरीवाल ने कहा, बीजेपी में वैसा ही घमंड दिखाई दे रहा है जैसा रावण और कंस को हुआ था। गुजरात में 54 लाख परिवार खेती के ऊपर निर्भर हैं लेकिन यहाँ किसानों का बहुत बुरा हाल है। यहां कर्दा प्रथा के तहत किसानों से वसूली की जाती है। इसके खिलाफ हड़दड़ में किसानों ने आंदोलन किया। सरकार ने इन किसानों पर लाठियां बरसाईं और फर्जी मुकदमे लगाकर 88 किसानों को जेल में डाल दिया। हमने 42 किसानों को जेल से निकाल लिया है। मैं इन 88 किसानों और उनके परिवारों को सलाम करता हूं।