Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

गुजरात निकाय चुनाव में मुसलमानों से खास पार्टी को वोट देने की अपील, मस्जिदों पर लगे पोस्टर हुए वायरल

Apr 26, 2026 01:13 am ISTSourabh Jain भाषा
share

राज्य भर में 15 नगर निगमों, 84 नगरपालिकाओं, 34 जिला पंचायतों और 260 तालुका पंचायतों में रविवार 26 अप्रैल को चुनाव होंगे। इन चुनावों में 9,992 उम्मीदवार मैदान में हैं। जबकि मतगणना 28 अप्रैल को होगी।

गुजरात निकाय चुनाव में मुसलमानों से खास पार्टी को वोट देने की अपील, मस्जिदों पर लगे पोस्टर हुए वायरल

गुजरात के स्थानीय निकाय चुनावों की पूर्व संध्या पर भावनगर में मुसलमानों से आम आदमी पार्टी (AAP) का समर्थन करने की अपील वाले पोस्टर शनिवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। पुलिस ने बताया कि खारगेट इलाके की नगीना मस्जिद समेत कुछ मस्जिदों की दीवारों पर कथित रूप से चस्पा किए गए इन पोस्टर को बाद में अज्ञात लोगों ने हटा दिया।

'AAP' ने इन पोस्टरों से खुद को अलग करते हुए कहा कि पार्टी लोगों को बांटने के तरीकों का समर्थन नहीं करती। भावनगर के पुलिस अधीक्षक नीतेश पांडे ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया, 'कुछ मस्जिदों के बाहर कुछ पोस्टर देखे गए और हमें उनकी तस्वीरें एवं वीडियो भी मिले। हालांकि, जब तक प्रशासन ने जांच की तब तक पोस्टर फाड़ दिए गए थे। फिलहाल, हमें नहीं पता कि इन्हें किसने लगाया, किसने हटाया या इसके पीछे क्या मकसद था।'

'जो नहीं मानेगा, वह कौम को नुकसान पहुंचाया जाएगा'

'फतावा-ए-मिल्लत' शीर्षक वाले पोस्टरों में 'सभी विश्वासियों और सत्य की खोज करने वाले भाइयों' से एकजुट होकर आम आदमी पार्टी के पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया गया था। पोस्टर में लिखा था, 'जो कोई भी इस निर्णय को स्वीकार नहीं करेगा, वह समुदाय को होने वाले किसी भी तरह के नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा।'

आज होगा मतदान, 28 को मतगणना

राज्य भर में 15 नगर निगमों, 84 नगरपालिकाओं, 34 जिला पंचायतों और 260 तालुका पंचायतों में रविवार 26 अप्रैल को चुनाव होंगे। इन चुनावों में 9,992 उम्मीदवार मैदान में हैं। जमतगणना 28 अप्रैल को होगी।

पार्टी बोली- इन पोस्टर्स से हमारा कोई संबंध नहीं

'AAP' के राज्य महासचिव सागर रबारी ने कहा कि पार्टी का इन पोस्टर से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा, 'गुजरात में AAP के नेता समझदार हैं और वे ऐसे बैनर की आड़ नहीं लेंगे, जो जनता में विभाजन को बढ़ावा देते हों।'

पार्टी बोली- हमारे फेसबुक व इंस्टा पेज गायब कर दिए

रबारी ने सत्ताधारी भाजपा पर AAP के सोशल मीडिया पेजों को ब्लॉक करने और इस तरह के पोस्टर से जुड़ी साजिश के जरिए पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, 'सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी को मिल रहे समर्थन को बाधित करने के लिए पार्टी की गुजरात इकाई के 'फेसबुक' और 'इंस्टाग्राम' पर मौजूदा पेज ब्लॉक कर दिए गए।'

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

और पढ़ें
Gujarat News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।