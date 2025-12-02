सूरत के SVNIT में NRI छात्र का सुसाइड, तीन महीने खुद को हॉस्टल के कमरे में बंद रखा

संक्षेप: सूरत के सरदार वल्लभभाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक और छात्र ने सुसाइड कर लिया। एनआरआई छात्र ने हॉस्टल की छत से छलांग लगाई। बताया जा रहा है कि तीन महीने से उसने खुद को कमरे में बंद रखा था।

सूरत के सरदार वल्लभभाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (SVNIT) में रविवार देर रात एक बड़ी घटना हो गई। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के तीसरे वर्ष के छात्र और एनआरआई अद्वैत नायर (20) ने हॉस्टल की बिल्डिंग से कूदकर जान दे दी। उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना रात करीब 11.15 बजे हुई। गुस्साए छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन पर टॉर्चर कल्चर का आरोप लगाकर प्रदर्शन किया।

पुलिस के अनुसार, अद्वैत भाभा भवन हॉस्टल के बी-ब्लॉक की दूसरी मंजिल पर रहता था। पिछले तीन महीनों से उसने क्लास में जाना बंद कर दिया था और ज्यादातर समय अपने कमरे में ही रहता था। उमरा पुलिस इंस्पेक्टर जितेंद्र राठवा ने बताया कि पुलिस को घटना की जानकारी रात करीब 11.30 बजे मिली। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और अस्पताल में पोस्टमॉर्टम करवाया गया। पुलिस हॉस्टल के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है।

पढ़ाई में होशियार था फिर अचानक क्लास जाना बंद किया अद्वैत मूल रूप से केरल के रहने वाले थे और उनके माता-पिता ओमान में रहते हैं। उन्होंने 2023 में एनआरआई सीट पर SVNIT में दाखिला लिया था। शुरुआती सेमेस्टर में वह 80–85 पर्सेंटाइल तक स्कोर करते थे, लेकिन बाद में उनका प्रदर्शन गिरने लगा और उन्होंने क्लास मिस करना शुरू कर दिया।

टॉर्चर कल्चर का आरोप लगा कैंपस में छात्रों का प्रदर्शन घटना के बाद दर्जनों छात्रों ने रात में ही कैंपस में प्रदर्शन किया। छात्रों ने आरोप लगाया कि कैंपस में “टॉर्चर कल्चर” है और मानसिक दबाव के कारण ऐसी घटनाएं हो रही हैं। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप था कि घटना के बाद एम्बुलेंस देर से बुलाई गई, जिससे अद्वैत को समय पर इलाज नहीं मिल पाया। छात्रों ने कहा कि संस्थान इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो काफी पैसा खर्च करता है, लेकिन छात्र कल्याण और काउंसलिंग सुविधाओं पर ध्यान नहीं देता। छात्रों ने मांग की कि कैंपस में मजबूत काउंसलिंग व्यवस्था हो और किसी छात्र के लगातार क्लास छोड़ने पर तुरंत परिवार को सूचना दी जाए।