10 मिनट में भक्तों ने लूट लिया 3000 किलो प्रसाद, गुजरात की अनोखी परंपरा का VIDEO वायरल

संक्षेप: दरअसल ऐसा एक पुरानी परंपरा के तहत किया जाता है। शेयर किए जा रहे वीडियो में स्थानीय भक्तों को डाकोर जी मंदिर में श्री रणछोड़राय जी महाराज (भगवान कृष्ण) को चढ़ाए गए 3000 Kg प्रसाद को लूटते हुए देखा जा सकता है। इस परंपरा को अन्नकूट उत्सव कहा जाता है।

Wed, 22 Oct 2025 04:19 PMRatan Gupta एएनआई, डाकोर
सोशल मीडिया पर लोगों द्वारा प्रसाद पाने के लिए एक दूसरे के ऊपर चढ़कर छीना-झपटी करने का वीडियो सामने आया है। दरअसल ऐसा एक पुरानी परंपरा के तहत किया जाता है। शेयर किए जा रहे वीडियो में स्थानीय भक्तों को डाकोर जी मंदिर में श्री रणछोड़राय जी महाराज (भगवान कृष्ण) को चढ़ाए गए 3000 Kg प्रसाद को लूटते हुए देखा जा सकता है। इस परंपरा को अन्नकूट उत्सव कहा जाता है।

इस परंपरा के तहत, मंदिर प्रशासन 80 गांवों के लोगों को प्रसाद लेने के लिए बुलाता है। प्रसाद अलग-अलग चीज़ों का इस्तेमाल करके बनाया गया था। सभी आने वालों और देखने वालों की सुरक्षा पक्का करने के लिए यहां पुलिस वाले तैनात किए गए थे। ताकि किसी भी तरह की चूक की कोई गुंजाइश न रह जाए।

शेयर किए गए वीडियो में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु दिखाई देते हैं। मंदिर के अंदर ढेर सारा प्रसाद खुला रखा होता है। अचानक से भीड़ दौड़ती हुई आती है और एक के ऊपर चढ़ने लगती है। सब कोई वहां रखा प्रसाद लूट लेने में जुट जाता है। लोगों के हाथों में थैले-बोरी होते हैं। सब अपने-अपने हिसाब से जहां भी जगह मिलती है, छीन-झपट करते हुए प्रसाद छीनकर भरने लगते हैं।

जानकारी के मुताबिक मंदिर के कपाट खुलते ही करीब 3000 किलो प्रसाद 10 मिनट के अंदर गायब हो गया। इस प्रसाद में बूंदी, चावल, मिठाई, फल, सूखे मेवे जैसी सामग्री थी। यह नजारा हर साल भक्तों में उत्साह और उमंग का माहौल पैदा कर देता है।

यह परंपरा गोवर्धन पूजा और देव उठनी एकादशी पर आयोजित होती है। मंदिर में विशाल अन्नकूट प्रसाद सजाया जाता है। एक समय विशेष पर भक्त प्रसाद की खुलेआम "लूट" करते हैं। इस "लूट" का अर्थ अव्यवस्था नहीं बल्कि समानता की भावना है। न कोई बड़ा, न कोई छोटा। सब भगवान के प्रसाद के हकदार। इसे समाज में बराबरी का संदेश मानकर बड़ी श्रद्धा के साथ निभाया जाता है।

