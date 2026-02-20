अनंत अंबानी ने इस मंदिर को दिया 27.5 करोड़ का दान, भक्तों को सुबह-शाम मिलेगा मुफ्त खाना
योजना के पहले ही दिन (18 फरवरी) इस योजना को श्रद्धालुओं से जबरदस्त समर्थन मिला और कुल दान 30 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया। इसमें सबसे बड़ा 27.5 करोड़ रुपये का दान रिलायंस फाउंडेशन के अनंत अंबानी ने किया।
उद्योगपति मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी ने अंबाजी मंदिर की 'जय अंबे तिथि भोजन योजना' पहल को समर्थन देते हुए 27.5 करोड़ रुपये दान किए हैं। अनंत के इस दान से मंदिर में हर दिन आने वाले हजारों भक्तों को निशुल्क खाना मिलेगा। जय अंबे तिथि भोजन योजना को इसलिए शुरू किया गया है ताकि अंबाजी के दर्शन करने आने वाला कोई भी श्रद्धालु भूखा न रहे। पहले ही दिन (18 फरवरी) इस योजना को श्रद्धालुओं से जबरदस्त समर्थन मिला और कुल दान 30 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया। इसमें सबसे बड़ा 27.5 करोड़ रुपये का दान रिलायंस फाउंडेशन के अनंत अंबानी ने किया।
अनंत अंबानी के करोड़ों रुपये के दान का इस्तेमाल मंदिर में श्रद्धालुओं को अगले पांच साल तक के खाने के खर्च को पूरा करने में होगा। योजना के लॉन्च के दौरान अंबाजी देवस्थान ट्रस्ट की तरफ से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने अंबानी परिवार को शुक्रिया कहा।
आपको बता दें कि इस योजना में श्रद्धालुओं को दिन में दो बार मुफ्त भोजन उपलब्ध कराने की प्रतिदिन लागत 1,51,000 रुपये आंकी गई है। हर सुबह 10.30 से दोपहर 3 बजे तक और शाम के वक्त 6 से रात 9.30 तक खाना परोसा जा रहा है। श्रद्धालुओं को जन्मदिन, सालगिरह जैसे उनके विशेष अवसरों के दौरान दान देने के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। इस योजना के तहत हर दिन 5 से 6 हजार श्रद्धालुओं का पेट भरा जा रहा है। आपको बता दें कि मां अंबाजी का मंदिर गुजरात के बनासकांठा जिले में स्थित है। ये मंदिर अबू रोड के पास है।
बीते महीने भी किया था दान
बीते महीने ही मुकेश अंबानी ने अपनी पत्नी नीता अंबानी और अनंत के साथ प्रतिष्ठित सोमनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना की थी। अंबानी परिवार ने 5 करोड़ रुपये का शिवार्पण करने की भी घोषणा की थी।
काफी अध्यातमिक है अनंत
रिलायंस ग्रुप के मालिक मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत काफी अध्यातमिक हैं। वे अक्सर देश के अलग-अलग हिस्सों में मौजूद मंदिरों के दर्शन करने पहुंच जाते हैं। अनंत को जानवरों से भी काफी लगाव है। गुजरात में रिलायंस के जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स के ग्रीन बेल्ट के भीतर 3,000 एकड़ में फैला वनतारा उनके इस लगाव को दिखाता। वनतारा में हाथियों के साथ ही अलग-अलग प्रजातियों के कई जानवर मौजूद हैं।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित: डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर (स्टेट टीम)
संक्षिप्त विवरण:
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।