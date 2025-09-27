गुजरात के उधना से चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस की क्या टाइमिंग, कहां-कहां रुकेगी?

Amrit Bharat Express Train News: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के सूरत जिले में उधना को ओडिशा के ब्रह्मपुर को जोड़ने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा दी है। क्या टाइमिंग, कहां-कहां रुकेगी? जानें…

प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात को पहली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को यहां आयोजित समारोह के दौरान ओडिशा के ब्रह्मपुर से गुजरात के सूरत के उधना के बीच आवाजाही करने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ओडिशा के ब्रह्मपुर और सूरत के उधना स्टेशन के बीच चलने वाली ट्रेन नंबर 19021/19022 की क्या होगी टाइमिंग, किन जगहों पर होंगे स्टॉपेज और क्या सुविधाएं इस पर एक नजर...

उधना से चलने वाली गाड़ी की टाइमिंग ब्रह्मपुर-उधना अमृत भारत एक्सप्रेस 5 राज्यों ओडिशा, आंध प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात को जोड़ेगी। यह ट्रेन वीकली होगी। ट्रेन नंबर 19021 के रूप में यह गाड़ी हर रविवार को गुजरात के उधना से सुबह 07:10 बजे प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन अगले दिन अपराह्न 1:55 बजे ब्रह्मपुर पहुंचेगी। यह सेवा 5 अक्टूबर से शुरू होगी।

ब्रह्मपुर से क्या टाइमिंग? ट्रेन नंबर 19022 के रूप में यह हर सोमवार को ब्रह्मपुर से रात 11:45 बजे प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन बुधवार को सुबह 08:45 बजे गुजरात के उधना पहुंचेगी। यह सेवा 6 अक्टूबर से शुरू होगी।

कितना किराया? इसमें ब्रह्मपुर से उधना तक का किराया जनरल क्लास के लिए 495 रुपया निर्धारित किया गया है। बिना एसी स्लीपर में सफर करने वालों के लिए टिकट की कीमत 795 रुपये रखी गई है।

मात्र 400-450 रुपये में 1000 KM से अधिक का सफर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस अवसर को ऐतिहासिक क्षण करार दिया। उन्होंने कहा कि इस ट्रेन के जरिये यात्री 1000 किलोमीटर से अधिक की दूरी मात्र 400-450 रुपये तय कर सकेंगे। अमृत भारत एक्सप्रेस से गरीब और निम्न मध्य वर्गीय परिवारों को बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी।

किन स्टेशनों पर स्टॉपेज? यह ट्रेन बारडोली, व्यारा, नवापुर, नंदुरबार, दोंडाइचा, सिंदखेड़ा, अमलनेर, धरणगांव, जलगांव, भुसावल, मलकापुर, अकोला, बडनेरा, वर्धा, नागपुर, गोंदिया, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, खरियार रोड, कांटाबांजी, टिटलागढ़, केसिंगा, मुनिगुडा, रायगड़ा, पार्वतीपुरम, बोब्बिली, विजयनगरम, श्रीकाकुलम रोड, और पलासा स्टेशन पर रुकेगी। ट्रेन में स्लीपर क्लास और जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।