‘राहुल गांधी को समझाना मेरे बस की बात नहीं’; अमित शाह ने कर दी 2029 लोकसभा चुनाव की भविष्यवाणी
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि अगर कोई पार्टी लोगों की पसंद की हर बात का विरोध करती है तो उसे वोट नहीं मिलेंगे। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि राहुल गांधी को यह सरल तर्क समझाना उनके बस की बात नहीं है। शाह ने 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव की भी भविष्यवाणी कर दी।
अहमदाबाद शहर के पास एक गांव में एक सभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि हाल ही में लोकसभा में हुई बहस के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मुझसे एक अजीब सवाल पूछा। उनका सवाल था कि सिर्फ उनकी पार्टी ही हर बार चुनाव क्यों हारती है? शाह ने कहा कि राहुल बाबा, अगर आप यहां मेरे द्वारा शुरू की गई इन दो पहलों को समझेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा।
2029 के लोकसभा चुनावों में भी भाजपा विजयी होगी
भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि राहुल गांधी को हार से निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि कांग्रेस आगामी तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में निश्चित रूप से हारेगी। उन्होंने दावा किया कि 2029 के लोकसभा चुनावों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा विजयी होगी।
शाह ने आगे कहा कि हमारी सफलता का कारण यह है कि लोग हमारे सिद्धांतों से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस ने राम मंदिर का विरोध किया, आतंकवादियों पर सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध किया, अनुच्छेद 370 को हटाने, समान नागरिक संहिता, तीन तलाक विरोधी कानून और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने के हमारे अभियान का विरोध किया।
जनता की पसंद का विरोध करेंगे तो वोट कैसे मिलेंगे
अमित शाह ने कहा कि अब बताइए, अगर आप जनता की पसंद का विरोध करेंगे तो वोट कैसे मिलेंगे? लेकिन राहुल बाबा को यह सरल तर्क समझाना मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि कांग्रेस के लोग भी ऐसा करने में नाकाम रहे हैं। नवी वंजार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने 173 निवासियों को ‘सनद’ (भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र) सौंपे। लाभार्थी मूलरूप से साबरमती नदी के किनारे बसे वंजार गांव के निवासी थे, लेकिन 1973 की विनाशकारी बाढ़ में अपने घर और जमीन खो देने के बाद उन्हें नवी वंजार में बसाया गया था।
पश्चिमी ट्रंक लाइन का उद्घाटन किया
इस अवसर पर शाह ने पश्चिमी ट्रंक लाइन का भी उद्घाटन किया, जो शेला, दक्षिण बोपाल, शांतिपुरा और थलतेज जैसे नए विकसित किए गए क्षेत्रों में रहने वाले लगभग 15 लाख लोगों के सीवेज के प्रबंधन के लिए बनाया गया एक जल निकासी नेटवर्क है।
उन्होंने कहा कि इन लोगों को कांग्रेस के शासनकाल में नवी वंजार में स्थानांतरित किया गया था। लेकिन, 50 साल बीत जाने के बाद भी उन्हें भूमि स्वामित्व अधिकार प्राप्त नहीं हुए हैं। इन लोगों को 1973 में आपके (कांग्रेस) द्वारा यहां पुनर्वासित किया गया था। हालांकि, नरेंद्र मोदी की पार्टी ने ही इनकी पहचान की और इन्हें भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र दिए। इन निवासियों ने कभी विरोध प्रदर्शन नहीं किया और न ही मुझे अपनी समस्या के बारे में बताया। मैं पहले विधायक के रूप में इस क्षेत्र का दौरा कर चुका था, लेकिन तब भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और हमें वोट देते रहे।
मांग उठने से पहले ही देने में विश्वास रखते हैं
शाह ने आगे कहा हमने उनकी समस्या को समझा और उनकी लंबे समय से लंबित मांग को पूरा किया। हम लोगों की मांग उठने से पहले ही उन्हें उनकी जरूरत की चीजें देने में विश्वास रखते हैं। ट्रंक लाइन परियोजना के बारे में शाह ने कहा कि इससे शहर के पश्चिमी हिस्सों में रहने वाले लगभग 15 लाख लोगों को फायदा होगा। यह परियोजना कुछ क्षेत्रों में नालियों के ओवरफ्लो की समस्या का भी समाधान करेगी।
एसआईआर को समझना राहुल के बस की बात नहीं
उन्होंने कहा कि हालांकि सीवर लाइन न होने के कारण लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया। फिर भी सरकार ने यह काम शुरू किया और समय सीमा से पहले पूरा कर लिया। राहुल गांधी को यह समझना चाहिए। इसके बजाय वे एसआईआर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनके बस की बात नहीं है।
