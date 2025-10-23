गुजरात में 805 करोड़ की लागत से बनने वाले सिक्स लेन का भूमिपूजन, इन इलाकों में पहुंचना होगा आसान

Hindustan Hindi News
संक्षेप: सिक्स लेने के लिए आधारशिला रखने के मौके पर सीएम ने बताया कि 'माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदी और माननीय अमितभाई शाह के मार्गदर्शन में, राज्य सरकार ने नागरिकों के लिए 'परिवहन सुगमता' सुविधाएं विकसित करने हेतु सुनियोजित प्रयास किए हैं।'

Thu, 23 Oct 2025 04:01 PMSourabh Jain पीटीआई, अहमदाबाद, गुजरात
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को प्रदेश के लोगों को एक बड़ी सौगात देते हुए अहमदाबाद जिले की साणंद तालुका में एक सिक्स लेन परियोजना की आधारशिला रखी। गांधीनगर लोकसभा सीट से सांसद शाह फिलहाल गृह राज्य के दौरे पर हैं और तीसरे दिन राज्य की राजधानी पहुंचे। इस दौरान शाह ने साणंद तालुका में अहमदाबाद-मालिया सड़क के शांतिपुरा-खोरज GIDC खंड पर सिक्स लेन के निर्माण के एक प्रोजेक्ट की आधारशिला भी रखी। साणंद तालुका गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र का ही हिस्सा है, लेकिन प्रशासनिक रूप से यह अहमदाबाद जिले में आता है। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी उपस्थित थे।

इस बारे में राज्य सरकार की तरफ से जारी एक विज्ञप्ति में बताया गया कि इस रास्ते से औसत 43,000 वाहन लगभग रोजाना गुजरते हैं, ऐसे में दुर्घटनाओं और यातायात की भीड़ को कम करने के उद्देश्य से मौजूदा चार-लेन वाली सड़क को छह लेन में बदलने की तत्काल जरूरत थी। अनुमानित 805 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस परियोजना में कुल 28.8 किलोमीटर सड़क को फोर लेन से सिक्स लेन में बदला जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत 13 छोटे पुलों को भी चौड़ा किया जाएगा और 5 नए अंडरपास भी बनाए जाएंगे। साथ ही दोनों तरफ 22.731 किलोमीटर लंबी सर्विस रोड भी बनाई जाएगी।

प्रेस रिलीज में बताया गया कि परियोजना के पूरी होने पर, इससे साणंद और वीरमगाम जैसे औद्योगिक केंद्रों के अलावा सुरेन्द्रनगर, शंखेश्वर, राधनपुर और पाटण की ओर जाना आसान होगा और इस रास्ते पर लंबी दूरी के यातायात को कम करने में सुविधा मिलेगी।

राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने इस बारे में सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए एक पोस्ट की, जिसमें उन्होंने बताया, 'गांधीनगर लोकसभा सांसद और माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमितभाई शाह ने अहमदाबाद-मालिया मार्ग पर शांतिपुरा चौकड़ी से खोरज GIDC चौकड़ी तक 28.870 किलोमीटर लंबे छह लेन के निर्माण कार्य की आधारशिला रखी। इस परियोजना के अंतर्गत 13 छोटे पुलों को चौड़ा करने और 5 नए अंडरपास बनाने का कार्य भी किया जाएगा। साथ ही, दोनों ओर 22.731 किलोमीटर सर्विस रोड का भी निर्माण किया जाएगा। अनुमानित 805 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित यह सड़क साणंद और वीरमगाम के औद्योगिक केंद्रों तक बेहतर और सुगम पहुंच प्रदान करेगी।'

सीएम ने बताया कि 'माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रभाई मोदी और माननीय श्री अमितभाई शाह के मार्गदर्शन में, राज्य सरकार ने नागरिकों के लिए 'परिवहन सुगमता' सुविधाएं विकसित करने हेतु सुनियोजित प्रयास किए हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य एक सुदृढ़ परिवहन अवसंरचना के माध्यम से लोगों और वस्तुओं की आवाजाही में अधिक सुविधा प्रदान करना और ईंधन की बचत करना है।'

