गुजरात में अब पुलिस, दमकल, एम्बुलेंस के लिए एक ही नंबर; शाह ने की 'डायल 112' की शुरुआत

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में 'डायल 112' आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली की शुरुआत की। इससे गुजरात में अब सभी सुरक्षा संबंधी सेवाएं एक ही नंबर उपलब्ध होंगी। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को गुजरात में 'डायल 112' आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि स्मार्ट पुलिसिंग की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। अब सभी सुरक्षा संबंधी सेवाएं (पुलिस, दमकल विभाग, एम्बुलेंस, आपदा और बाल सहायता से जुड़ी प्रशासनिक सेवाएं) एक ही नंबर उपलब्ध होंगी।

एक ही नंबर पर ये सेवाएं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 'डायल 112' सेवा गुजरात के लोगों को विभिन्न प्रकार के टोल फ्री नंबरों से मुक्ति दिलाएगी। अब पुलिस के लिए 100, एम्बुलेंस के लिए 108, अग्निशमन के लिए 101, महिला सहायता के लिए 181, बाल सहायता के लिए 1058, आपदा के लिए 1070 और 1077 नंबर डायल करने की जरूरत नहीं होगी। सभी सेवाएं अब 'डायल 112' पर ही मिलेंगी।

मोदी ने बनाया गुजरात को अभेद्य किला अमित शाह ने यह भी कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार के 11 वर्षों में भारत ने दुनिया को एक कड़ा संदेश दिया है। वह अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने देश के सबसे संवेदनशील सीमावर्ती राज्यों में से एक गुजरात को एक अभेद्य किला बनाने का काम किया, जिसकी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों ने उपेक्षा की थी।

सारी सुरक्षा सेवाएं एक नंबर पर अमित शाह ने गुजरात सरकार के 'डायल 112' प्रणाली, समर्पित जन रक्षा वाहनों, पुलिस आवास निगम की 217 करोड़ रुपये की आवासीय और गैर-आवासीय इकाइयों का भी उद्घघाटन किया। शाह ने कहा कि अब गुजरात में किसी भी प्रकार की सुरक्षा संबंधी सेवा चाहे वह आपदा हो, बाल या महिला हेल्पलाइन हो, अग्निशमन सेवा हो या पुलिस सेवा 112 डायल कर कम समय में ली जा सकेंगी।

24 घंटे चालू रहेगा केंद्र केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 'डायल 112' परियोजना के तहत अहमदाबाद में राज्य आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र 24 घंटे चालू रहेगा और 150 सीटों की क्षमता वाला एक कॉल सेंटर हर पल एक्टिव रहेगा। यह इंटिग्रेटेड सिस्टम के माध्यम से इन सभी प्रकार की सेवाओं से जुड़ा रहेगा। प्रोजेक्ट 112 देश की आंतरिक सुरक्षा, नागरिकों के अधिकारों, कानून-व्यवस्था और समय पर सभी प्रकार की सुरक्षा प्रदान करने के लिए नरेन्द्र मोदी का विजन है।