सूखी ठंड से बेहाल उत्तर भारत बारिश-बर्फबारी को तरस रहा, यहां बेमौसम बारिश का अलर्ट
उत्तर भारतीय राज्यों खासकर हिमाचल और उत्तराखंड कोरी ठंड का कहर झेल रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने गुजरात में बेमौसम बारिश का अलर्ट जारी किया है। 22 जनवरी से मौसम बदलने की संभावना है।
उत्तर भारतीय राज्यों में इन दिनों कोरी ठंड पड़ रही है। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के साथ मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और अन्य पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण गुजरात में भी मौसम करवट लेने की तैयारी में है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, 22 जनवरी के बाद पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राज्य के कई हिस्सों में बेमौसम बारिश हो सकती है।
मौसम विभाग के अनुसार, इस समय गुजरात में उत्तर-पूर्वी हवाएं चल रही हैं और अगले 7 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने की संभावना है। सौराष्ट्र-कच्छ, उत्तर और दक्षिण गुजरात, दमन-दीव और दादरा नगर हवेली सहित पूरे राज्य में मौसम फिलहाल शुष्क बना हुआ है। सौराष्ट्र के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है, जबकि उत्तर गुजरात और कच्छ के कुछ इलाकों में तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है।
22 जनवरी के बाद बदलेगा मौसम
मौसम विशेषज्ञ अंबालाल पटेल के अनुसार, 22 जनवरी के बाद गुजरात में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से चक्रवाती तंत्र और निम्न दबाव क्षेत्र सक्रिय होगा, जिसका प्रभाव सीधे गुजरात पर पड़ेगा। इसके चलते पश्चिम सौराष्ट्र, उत्तर सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ इलाकों में बेमौसम बारिश हो सकती है। उत्तर गुजरात के साबरकांठा और मेहसाणा जिलों में भी बारिश की संभावना जताई गई है। 23 और 24 जनवरी को मौसम का असर सबसे ज्यादा देखने को मिल सकता है। वहीं, 22 से 26 जनवरी के बीच मौसम में लगातार उतार-चढ़ाव बना रहेगा।
किसानों के लिए अलर्ट
मौसम विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यह पश्चिमी विक्षोभ रबी की फसलों पर प्रतिकूल असर डाल सकता है। ऐसे में किसानों को सतर्क रहने और आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है। अनुमान है कि 25 जनवरी के बाद पश्चिमी विक्षोभ का असर कमजोर पड़ेगा, जिसके बाद ठंड एक बार फिर तेज हो सकती है। खासतौर पर उत्तर गुजरात, कच्छ और मध्य गुजरात में ठंड लौटने के आसार हैं। मौसम विशेषज्ञ अंबालाल पटेल के अनुसार, 30 जनवरी से 5 फरवरी के बीच भी एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है।
उत्तर भारतीय राज्यों में मौसम
मौसम विभाग ने कहा है कि 20-21 जनवरी के दौरान जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान और मुजफ्फरबाद के कुछ ऊंचे पहाड़ी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है। 20 जनवरी को हिमाचल प्रदेश में भी हल्की बारिश या बर्फबारी की संभावना है। इसके बाद, 22 से 24 जनवरी तक पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी की तीव्रता बढ़ने की आशंका है। 22 और 23 जनवरी को कश्मीर घाटी के कुछ इलाकों में भारी बर्फबारी या बारिश का अनुमान है, जबकि 23 जनवरी को हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी का अनुमान है। 25 जनवरी को मौसम की तीव्रता में थोड़ी कमी आ सकती है।
पंजाब में 22 से 25 जनवरी तक कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी 22 से 25 जनवरी तक छिटपुट बारिश हो सकती है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 23 और 24 जनवरी को बारिश होने की संभावना है। राजस्थान में भी 22 और 23 जनवरी को हल्की बारिश होने की संभावना है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
