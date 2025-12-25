अहमदाबाद में गरजा बुलडोजर, तोड़ दिए गए 1 सोसाइटी के 25 घर; क्या थी वजह
अहमदाबाद नगर निगम के एस्टेट-टीडीओ विभाग ने शहर के थतलेज में 25 घरों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया है। टीडीओ ने यह कार्रवाई थलतेज के स्नेहांजलि सोसाइटी के घरों पर की है।
अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई के लिए उत्तर प्रदेश मशहूर रहा है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से गुजरात में जिस तरह बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है, उससे कहा जा सकता है कि गुजरात बुलडोजर कार्रवाई में उत्तर प्रदेश से पीछे नहीं है। इस मामले में अहमदाबाद निगर निगम भी काफी आगे है। ताजा मामले में एएमसी के एस्टेट-टीडीओ विभाग ने शहर के थतलेज में 25 घरों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया है। टीडीओ ने यह कार्रवाई थलतेज के स्नेहांजलि सोसाइटी के घरों पर की है। आइए जानते हैं कि एएमसी ने यह बुलडोजर कार्रवाई क्यों की है।
मिली जानकारी के अनुसार, अहमदाबाद नगर निगम ने इन घरों को तोड़ने से पहले नोटिस जारी किया था। नोटिस मिलने के बाद इन घरों के लोगों ने नगर निगम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया था। विरोध प्रदर्शन का नगर निगम पर इतना ही असर हुई कि निगम ने बुलडोजर कार्रवाई से प्रभावित लोगों को नारनपुरा में गुजरात हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में अस्थायी रूप से फ्लैट देने का निर्णय लिया और प्रभावित लोगों को वहां शिफ्ट करने का प्लान बनाया। अब इन 25 घरों के लोगों को इन्हीं फ्लैट में अस्थायी ठिकाना दिया जाएगा। इसके लिए एएमसी और स्नेहांजलि सोसाइटी के बीच बैठक के बाद फैसला लिया गया है।
बुलडोजर कार्रवाई से प्रभावित लोगों को अस्थायी वैकल्पिक ठिकाने देने के लिए सोसाइटी के सदस्यों और एएमसी के अधिकारियों के बीच बैठक भी हुई थी। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच अस्थायी रूप से वैकल्पिक आवास देने पर सहमति बन गई। इस दौरान एएमसी सोसाइटी के लोगों ने यह भी कहा कि इन फ्लैटों के किराए या अन्य वित्तीय मामलों के बारे में नागरिक निकाय और गुजरात हाउसिंग बोर्ड के द्वारा लिया गया कोई भी फैसला मंजूर होगा। इस दौरान स्नेहांजलि सोसाइटी के ज्यादातर घरों को बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया गया है।
