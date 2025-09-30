गुजरात में 9 करोड़ रुपए की 'व्हेल की उल्टी' बरामद, पुलिस ने नौ आरोपियों को किया गिरफ्तार

इससे पहले पिछले हफ्ते भी सूरत पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार करते हुए एम्बरग्रीस का व्यापार करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया था। तब पुलिस ने उनके पास से करीब 5.04 करोड़ रुपए मूल्य का एम्बरग्रीस जब्त किया था।

गुजरात के सूरत शहर में पुलिस को उस वक्त एक बड़ी कामयाबी मिली, जब उसने लगभग 8.77 करोड़ रुपए मूल्य की 'एम्बरग्रीस' के साथ नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एम्बरग्रीस यानी व्हेल की उल्टी को काफी कीमती माना जाता है, और विभिन्न दवाओं के बनाने में यह काम आती है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया।

मंगलवार को इस बारे में जानकारी देते हुए एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि एक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने शहर के उमरा इलाके में दो वाहनों में प्रतिबंधित सामग्री ले जा रहे आरोपियों को रोका। पुलिस की तरफ से इस बारे में एक प्रेस नोट भी जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि इस बरामदगी के बाद राज्य के विभिन्न हिस्सों से आए आरोपियों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया है।

एम्बरग्रीस स्पर्म व्हेल के पाचन तंत्र द्वारा निर्मित एक मोमी पदार्थ होता है और इसका उपयोग इत्र बनाने में किया जाता है। स्पर्म व्हेल या कैचलॉट दांतेदार व्हेल होती है और इसे अपने वर्ग में सबसे बड़ा दांतेदार शिकारी कहा जाता है। अपने उच्च मूल्य के कारण एम्बरग्रीस को 'तैरता हुआ सोना' भी कहा जाता है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत भारत में इसका व्यापार अवैध है।

व्हेल की उल्टी एक तरह का मोमी पदार्थ है जो स्पर्म व्हेल प्रजाति की मछली के पाचन तंत्र में बनता है और आमतौर पर व्हेल के मरने पर बाहर निकलता है। अत्यंत दुर्लभ होने के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी काफी ज्यादा मांग और कीमत है। भारत में स्पर्म व्हेल को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित किया गया है, इसलिए एम्बरग्रीस या उससे बने उत्पादों को रखना या उनका व्यापार करना अवैध है।