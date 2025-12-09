क्या मैं आतंकवादी हूं, क्रिमिनल हूं? गुजरात में क्यों इस तरह भड़क गए अरविंद केजरीवाल

संक्षेप: आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात सरकार पर भड़कते हुए तानाशाही का आरोप लगाया। जेल में किसानों से मुलाकात से रोकने का आरोप लगाते हुए केजरीवाल ने पूछा कि क्या वह आतंकवादी या अपराधी हैं?

आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात सरकार पर भड़कते हुए तानाशाही का आरोप लगाया। जेल में किसानों से मुलाकात से रोकने का आरोप लगाते हुए केजरीवाल ने पूछा कि क्या वह आतंकवादी या अपराधी हैं? पूर्व सीएम ने कहा कि गुजरात की जनता को अब विकल्प मिल गया है और उन्होंने राज्य में उनकी पार्टी की सरकार बनने का भरोसा जताया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

केजरीवाल ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'मुझे आज राजकोट की जेल में बंद किसान नेताओं से मिलने के लिए जाना था, मुझे उनसे मिलने के लिए नहीं जाने दिया गया। आप सोच सकते हैं कि इससे बड़ी तानाशाही क्या हो सकती है। मैं क्या कोई आतंकवादी हूं, क्या मैं कोई क्रिमिनल हूं? जो लोग जेल में बंद हैं वो किसान हैं, कोई अपराधी नहीं। मैंने कल अप्लाई किया था लेकिन आज सुबह मैसेज आया कि आपको मिलने की इजाजत नहीं है। मैं सोच रहा था कि अंग्रेजों ने जब भगत सिंह को गिरफ्तार किया था, भगत सिंह को भी जेल में साथियों से मिलने से नहीं रोका था। क्या इसलिए स्वतंत्रता सेनानी लड़े कि एक दिन ऐसी सरकार आएगी जो अंग्रेजो से भी ज्यादा क्रूर और बदतर होगी?'

केजरीवाल ने कहा कि 88 किसानों को फर्जी मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। 42 की जमानत हो चुकी है, बाकी अब भी जेल में बंद हैं। कल मैं उन किसानों से मिला जिनके बच्चे छूटकर आए हैं। उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी के बाद उन्हें चौबीस घंटे पानी, खाना नहीं दिया गया, पीटा गया। रावण और कंस को भी बहुत घमंड हुआ था। एक तरफ किसान दुखी हैं दूसरी तरफ किसानों के बच्चे। किसान लोन लेकर बच्चों को पढ़ाता है। पढ़ने के बाद फिर पेपर लीक हो जाता है। मैंने बच्चों को रोते हुए देखा है। इनसे पेपर नहीं कराया जाता। पेपर लीक कराने वाले इन्हीं के लोग हैं।

आप प्रमुख ने 30 साल में गुजरात को बदहाल करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अभी तक विकल्प नहीं था। उन्होंने कांग्रेस और भाजपा में मिलीभगत का आरोप लगाया और कहा, 'कांग्रेस चाहती नहीं है कि भाजपा जाए। आज घर-घर में विकल्प की बात हो रही है। हमारे नेताओं की तरफ लोग बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं। भाजपा के एक नेता का नाम बता दीजिए जो उम्मीद देता है गुजरात के लोगों को। कांग्रेस के एक नेता का नाम बता दीजिए जिसे लोग उम्मीद से देख रहे हैं।' केजरीवाल ने एक बार फिर दो टूक साफ किया कि उनकी पार्टी अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है।