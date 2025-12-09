Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsगुजरात न्यूज़am i terrorist ask arvind kejriwal in gujarat
क्या मैं आतंकवादी हूं, क्रिमिनल हूं? गुजरात में क्यों इस तरह भड़क गए अरविंद केजरीवाल

क्या मैं आतंकवादी हूं, क्रिमिनल हूं? गुजरात में क्यों इस तरह भड़क गए अरविंद केजरीवाल

संक्षेप:

आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात सरकार पर भड़कते हुए तानाशाही का आरोप लगाया। जेल में किसानों से मुलाकात से रोकने का आरोप लगाते हुए केजरीवाल ने पूछा कि क्या वह आतंकवादी या अपराधी हैं?

Dec 09, 2025 01:56 pm ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, राजकोट
share

आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात सरकार पर भड़कते हुए तानाशाही का आरोप लगाया। जेल में किसानों से मुलाकात से रोकने का आरोप लगाते हुए केजरीवाल ने पूछा कि क्या वह आतंकवादी या अपराधी हैं? पूर्व सीएम ने कहा कि गुजरात की जनता को अब विकल्प मिल गया है और उन्होंने राज्य में उनकी पार्टी की सरकार बनने का भरोसा जताया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

केजरीवाल ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'मुझे आज राजकोट की जेल में बंद किसान नेताओं से मिलने के लिए जाना था, मुझे उनसे मिलने के लिए नहीं जाने दिया गया। आप सोच सकते हैं कि इससे बड़ी तानाशाही क्या हो सकती है। मैं क्या कोई आतंकवादी हूं, क्या मैं कोई क्रिमिनल हूं? जो लोग जेल में बंद हैं वो किसान हैं, कोई अपराधी नहीं। मैंने कल अप्लाई किया था लेकिन आज सुबह मैसेज आया कि आपको मिलने की इजाजत नहीं है। मैं सोच रहा था कि अंग्रेजों ने जब भगत सिंह को गिरफ्तार किया था, भगत सिंह को भी जेल में साथियों से मिलने से नहीं रोका था। क्या इसलिए स्वतंत्रता सेनानी लड़े कि एक दिन ऐसी सरकार आएगी जो अंग्रेजो से भी ज्यादा क्रूर और बदतर होगी?'

केजरीवाल ने कहा कि 88 किसानों को फर्जी मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। 42 की जमानत हो चुकी है, बाकी अब भी जेल में बंद हैं। कल मैं उन किसानों से मिला जिनके बच्चे छूटकर आए हैं। उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी के बाद उन्हें चौबीस घंटे पानी, खाना नहीं दिया गया, पीटा गया। रावण और कंस को भी बहुत घमंड हुआ था। एक तरफ किसान दुखी हैं दूसरी तरफ किसानों के बच्चे। किसान लोन लेकर बच्चों को पढ़ाता है। पढ़ने के बाद फिर पेपर लीक हो जाता है। मैंने बच्चों को रोते हुए देखा है। इनसे पेपर नहीं कराया जाता। पेपर लीक कराने वाले इन्हीं के लोग हैं।

आप प्रमुख ने 30 साल में गुजरात को बदहाल करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अभी तक विकल्प नहीं था। उन्होंने कांग्रेस और भाजपा में मिलीभगत का आरोप लगाया और कहा, 'कांग्रेस चाहती नहीं है कि भाजपा जाए। आज घर-घर में विकल्प की बात हो रही है। हमारे नेताओं की तरफ लोग बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं। भाजपा के एक नेता का नाम बता दीजिए जो उम्मीद देता है गुजरात के लोगों को। कांग्रेस के एक नेता का नाम बता दीजिए जिसे लोग उम्मीद से देख रहे हैं।' केजरीवाल ने एक बार फिर दो टूक साफ किया कि उनकी पार्टी अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है।

संसद में वंदे मातरम् पर चल रही चर्चा को लेकर पूछे गए सवाल पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश में अभी जितनी समस्याएं उन पर चर्चा होनी चाहिए। अभी जो इंडिगो एयरलाइंस का घटनाक्रम हुआ। एयरपोर्ट पर अफरातफरी मची हुई थी। पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही थी। कुछ तो गड़बड़ है। एक कंपनी ने पूरी सरकार को घुटने पर टेक दिया, ऐसा हो सकता है? या तो भारत सरकार निकम्मी है, उनको सरकार चलानी नहीं आती या मिली हुई है। मुझे दूसरी संभावना ज्यादा लगती है मिली हुई है।

read moreये भी पढ़ें:
मैं, मनीष सिसोदिया, विजय नायर..., देश के लिए जेल में रहकर आए: अरविंद केजरीवाल
अवध ओझा ने क्यों छोड़ दी AAP-राजनीति? अपनी एक कमजोरी कबूली; बिहार चुनाव भी वजह
Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।