Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगुजरात न्यूज़AK-47 Video Vanishes 3 Accused Acquitted After 23 Years in 2002 Riots Case
AK-47 का वीडियो सबूत गायब! 23 साल बाद गुजरात दंगों के तीन आरोपी हुए बरी

AK-47 का वीडियो सबूत गायब! 23 साल बाद गुजरात दंगों के तीन आरोपी हुए बरी

संक्षेप: अहमदाबाद कोर्ट ने 2002 के एक दंगा मामले में AK-47 लहराने के आरोपी तीन व्यक्तियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया, क्योंकि न तो कथित VHS टेप अदालत में पेश हुआ और न ही कोई गवाह अपने बयान पर कायम रहा।

Thu, 6 Nov 2025 05:48 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबाद
share Share
Follow Us on

अहमदाबाद की अदालत ने 2002 के सांप्रदायिक दंगों के एक पुराने मामले में तीन आरोपियों को बरी कर दिया। इन पर AK-47 और रिवॉल्वर लहराने का गंभीर इल्जाम था। सबूत था एक VHS टेप, जिसे शांति समिति के सदस्य सतीश दलवादी ने रिकॉर्ड किया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या है मामला?

14 अप्रैल 2002 को दारियापुर थाने में दो FIR दर्ज हुईं। सतीश ने पुलिस को कैसेट सौंपा, जिसमें आलमगीरी शेख, हनीफ शेख, इम्तियाज शेख, रऊफमिया सईद और कुछ अन्य लोग हथियारों के साथ दिख रहे थे। पुलिस चार्जशीट में लिखा कि इम्तियाज के पास AK-47 जैसा हथियार था और एक अज्ञात व्यक्ति रिवॉल्वर चला रहा था। निशाना हिंदू समुदाय पर था।

गवाह पलटे, टेप गायब

23 साल चले मुकदमे में एक आरोपी हनीफ शेख और कई गवाह मर चुके थे। जांच अधिकारी भी नहीं बचा। बाकी गवाहों ने कोर्ट में साथ नहीं दिया। एक गवाह बोला, "चाय पीते वक्त मेरा सिग्नेचर ले लिया।" सतीश दलवादी ने कहा, "मुझे याद नहीं क्या रिकॉर्ड किया था।" पुलिस सब-इंस्पेक्टर एच एच चौहान भी होस्टाइल हो गए। सबसे बड़ी बात – वो वीडियो कैसेट कभी अदालत में पेश नहीं हुआ।

कोर्ट का फैसला

अदालत ने कहा, "न वीडियो आया, न हथियार बरामद हुआ। कोई मौखिक या लिखित सबूत नहीं कि आरोपी के पास हथियार थे।" आर्म्स एक्ट और IPC की धाराएं लगीं, लेकिन बिना आधार के। आखिरकार आलमगीरी शेख, इम्तियाज शेख और रऊफमिया सईद बरी हो गए।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Gujarat News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।