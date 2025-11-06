AK-47 का वीडियो सबूत गायब! 23 साल बाद गुजरात दंगों के तीन आरोपी हुए बरी

संक्षेप: अहमदाबाद कोर्ट ने 2002 के एक दंगा मामले में AK-47 लहराने के आरोपी तीन व्यक्तियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया, क्योंकि न तो कथित VHS टेप अदालत में पेश हुआ और न ही कोई गवाह अपने बयान पर कायम रहा।

अहमदाबाद की अदालत ने 2002 के सांप्रदायिक दंगों के एक पुराने मामले में तीन आरोपियों को बरी कर दिया। इन पर AK-47 और रिवॉल्वर लहराने का गंभीर इल्जाम था। सबूत था एक VHS टेप, जिसे शांति समिति के सदस्य सतीश दलवादी ने रिकॉर्ड किया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या है मामला? 14 अप्रैल 2002 को दारियापुर थाने में दो FIR दर्ज हुईं। सतीश ने पुलिस को कैसेट सौंपा, जिसमें आलमगीरी शेख, हनीफ शेख, इम्तियाज शेख, रऊफमिया सईद और कुछ अन्य लोग हथियारों के साथ दिख रहे थे। पुलिस चार्जशीट में लिखा कि इम्तियाज के पास AK-47 जैसा हथियार था और एक अज्ञात व्यक्ति रिवॉल्वर चला रहा था। निशाना हिंदू समुदाय पर था।

गवाह पलटे, टेप गायब 23 साल चले मुकदमे में एक आरोपी हनीफ शेख और कई गवाह मर चुके थे। जांच अधिकारी भी नहीं बचा। बाकी गवाहों ने कोर्ट में साथ नहीं दिया। एक गवाह बोला, "चाय पीते वक्त मेरा सिग्नेचर ले लिया।" सतीश दलवादी ने कहा, "मुझे याद नहीं क्या रिकॉर्ड किया था।" पुलिस सब-इंस्पेक्टर एच एच चौहान भी होस्टाइल हो गए। सबसे बड़ी बात – वो वीडियो कैसेट कभी अदालत में पेश नहीं हुआ।