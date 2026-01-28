Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगुजरात न्यूज़Ajit Pawar plane crash reopens wounds of Ahmedabad plane crash
हर तरफ बिखरी थीं लाशें…; अजित पवार विमान हादसे ने ताजा किए अहमदाबाद प्लेन क्रैश के जख्म

हर तरफ बिखरी थीं लाशें…; अजित पवार विमान हादसे ने ताजा किए अहमदाबाद प्लेन क्रैश के जख्म

संक्षेप:

जून 2024 में हुए भीषण अहमदाबाद प्लेन क्रैश की भयावह तस्वीरें एक बार फिर लोगों की आंखों के सामने घूमने लगीं। इस हादसे ने न सिर्फ गुजरात बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। आज हुए विमान हादसे में डिप्टी सीएम अजित पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई है।

Jan 28, 2026 06:34 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबाद
share Share
Follow Us on

महाराष्ट्र के डिप्टी मुख्यमंत्री अजित पवार की विमान हादसे की खबर सामने आते ही अहमदाबाद प्लेन क्रैश की पुरानी यादें फिर से हरी हो गईं। जून 2024 में हुए भीषण अहमदाबाद प्लेन क्रैश की भयावह तस्वीरें एक बार फिर लोगों की आंखों के सामने घूमने लगीं। इस हादसे ने न सिर्फ गुजरात बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। आज हुए विमान हादसे में डिप्टी सीएम अजित पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अहमदाबाद हादसे की भयावहता आज भी ताजा

12 जून 2024 को एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, लेकिन टेकऑफ के कुछ ही मिनटों बाद बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल परिसर पर गिर गई थी। विमान में सवार 242 लोगों में से 241 की मौत हो गई थी, जबकि जमीन पर मौजूद 19 लोगों ने भी अपनी जान गंवाई थी। यह हादसा देश के सबसे बड़े विमान हादसों में से एक था।

शाहिबाग निवासी व्यापारी राजेश पटेल, जो उस वक्त सबसे पहले मौके पर पहुंचने वालों में शामिल थे, बताते हैं- “आज महाराष्ट्र में प्लेन क्रैश की खबर सुनकर वही दृश्य आंखों के सामने घूम गए। ऐसा लगा जैसे फिर से वही दिन लौट आया हो।” राजेश पटेल का घर हादसे की जगह से महज 500 मीटर दूर है। उन्होंने बताया कि पहले उन्हें लगा कोई बड़ा धमाका हुआ है, लेकिन कुछ ही देर में खबर मिली कि विमान क्रैश हो गया है। वे अपनी टीम के साथ 10 मिनट के भीतर घटनास्थल पर पहुंच गए थे।

ये भी पढ़ें:रनवे दिखाई नहीं दे रहा है, प्लेन क्रैश से चंद मिनट पहले पायलट की बातें आईं सामने
ये भी पढ़ें:अजित पवार के प्लेन क्रैश का खौफनाक वीडियो, आसमान तक उठा था आग का गोला

आग, धुआं और बिखरी लाशें

पटेल के अनुसार, वहां हर तरफ आग लगी हुई थी। जले हुए ईंधन की तीखी गंध फैली थी। तेज गर्मी और धुएं के कारण कुछ देर तक इलाके में घुसना भी मुश्किल था। प्लेन में रह-रहकर एविएशन फ्यूल के कारण बार-बार छोटे-मोटे धमाके हो रहे थे। इसके चलते हॉस्टल कैंटीन में रखे गैस सिलेंडरों के फटने का भी डर बना हुआ था। “हमें एक भी शव सही हालत में नहीं मिला। सिर्फ जली हुई हड्डियां और मांस के टुकड़े थे।”

बारामती हादसे ने खोले पुराने जख्म

अजित पवार की मौत की खबर ने उन परिवारों के जख्म फिर से खोल दिए, जिन्होंने अहमदाबाद हादसे में अपने अपनों को खोया था। डीजीसीए के अनुसार, बुधवार सुबह पुणे जिले के बारामती एयरपोर्ट पर एक लियरजेट 46 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार समेत पांच लोगों की मौत हो गई। विमान वीआईपी उड़ान पर था।

फिर उठे सुरक्षा पर सवाल

दो बड़े विमान हादसों ने एक बार फिर देश में विमानन सुरक्षा, एयरस्ट्रिप सुविधाओं और वीआईपी उड़ानों के प्रोटोकॉल पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि हर हादसे से सीख लेकर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना जरूरी है, ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियां न दोहराई जाएं।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Gujarat Maharashtra News ahmedabad plane crash अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।