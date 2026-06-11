आसमान से आई थी मौत… एक साल बाद भी नहीं भरे एयर इंडिया प्लेन क्रैश के जख्म

एयर इंडिया 171, अहमदाबाद विमान हादसे के एक साल बाद भी BJ मेडिकल कॉलेज हॉस्टल के छात्र और पीड़ित परिवार उस भयावह त्रासदी के मानसिक आघात, दर्द और यादों से जूझ रहे हैं। हादसे ने 260 लोगों की जान ली थी और जांच अभी भी जारी है।

12 जून 2025 की दोपहर अहमदाबाद में सब कुछ सामान्य था। बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में छात्र अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थे। कोई क्लास से लौटकर मेस में खाना खा रहा था, कोई परीक्षा की तैयारी कर रहा था, तो कोई अपने दोस्तों के साथ बातचीत में मशगूल था। लेकिन कुछ ही पलों बाद आसमान से आई एक भयावह तबाही बरसी, जिसने सैकड़ों जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया।

जी हां, हम बात कर रहे हैं गुजरात में हुए एयर इंडिया हादसे की। उस दिन एयर इंडिया की फ्लाइट AI171 दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। हादसे के बाद जो मंजर सामने आया, उसने पूरे देश-दुनिया को झकझोर दिया। विमान सीधे बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल परिसर से टकराया था। इस हादसे में विमान में सवार 241 लोगों सहित कुल 260 की जान चली गई थी। कई छात्र घायल हुए और अनेक परिवारों की दुनिया हमेशा के लिए उजड़ गई।

एक साल बीत चुका है, लेकिन उन लोगों के लिए समय मानो वहीं ठहर गया है, जिन्होंने इस त्रासदी को अपनी आंखों से देखा या अपने प्रियजनों को खोया। हादसे के समय हॉस्टल में मौजूद रहे कई छात्रों के लिए वह दिन आज भी एक डरावने सपने की तरह है। कुछ छात्रों ने बाद में अपने दोस्तों और शिक्षकों को बताया कि उन्हें पहले तेज धमाके की आवाज सुनाई दी। कुछ सेकंड के भीतर पूरा परिसर धुएं, आग और चीख-पुकार से भर गया। कई छात्रों ने जान बचाने के लिए खिड़कियों और सीढ़ियों की ओर दौड़ लगाई। कुछ घायल साथियों को बाहर निकालने में जुट गए।

एक वर्ष बाद भी कई छात्र सामान्य जीवन में पूरी तरह लौट नहीं पाए हैं। कुछ ने अपनी पढ़ाई जारी रखी, लेकिन मानसिक आघात ने उनकी एकाग्रता और आत्मविश्वास को प्रभावित किया। कई छात्रों को लंबे समय तक नींद न आने, तेज आवाजों से घबराहट और हादसे की यादों के बार-बार लौट आने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसी घटनाओं के बाद पोस्ट-ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD) के लक्षण असामान्य नहीं होते।

हादसे से प्रभावित परिवारों की पीड़ा भी कम नहीं हुई है। कई घरों में आज भी भोजन की मेज पर एक कुर्सी खाली रहती है। कुछ परिवारों ने अपने इकलौते बेटे या बेटी को खो दिया। कहीं माता-पिता अपने जवान बच्चों की तस्वीरों के सामने बैठकर उन्हें याद करते हैं, तो कहीं छोटे बच्चे अब भी यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका प्रिय सदस्य वापस क्यों नहीं आया।

एक पीड़ित परिवार के सदस्य ने कहा था कि समय आगे बढ़ सकता है, लेकिन यादें नहीं जातीं। उनके अनुसार, पहले हर दिन उम्मीद के साथ शुरू होता था, लेकिन अब जीवन का हर महत्वपूर्ण क्षण उस व्यक्ति की अनुपस्थिति का एहसास कराता है जिसे उन्होंने खो दिया।

हादसे के बाद प्रशासन, अस्पतालों और राहत एजेंसियों ने बड़े पैमाने पर काम किया। डीएनए जांच के जरिए शवों की पहचान की गई और उन्हें सम्मानपूर्वक परिजनों को सौंपा गया। लेकिन पहचान और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी हो जाने से दुख समाप्त नहीं होता। कई परिवार आज भी भावनात्मक, सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं।

बीजे मेडिकल कॉलेज परिसर में भी उस दिन की स्मृतियां मौजूद हैं। नए छात्र आते हैं, कक्षाएं चलती हैं और हॉस्टल का जीवन सामान्य दिखता है, लेकिन उन लोगों के लिए जिन्होंने वह भयावह दोपहर देखी थी, यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी। यह उनकी जिंदगी को दो हिस्सों में बांट देने वाली घटना थी एक वह समय जो 12 जून 2025 से पहले था, और दूसरा वह जो उसके बाद शुरू हुआ।