Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

क्रैश हुए AI विमान ने उड़ान से 15 मिनट पहले भेजे थे गड़बड़ी बताने वाले 10 मैसेज! सालभर बाद बड़ा दावा

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबाद
Follow us on Google News
share

अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान आज के ही दिन एक साल पहले क्रैश हुआ था। भयानक हादसे में विमान में सवार एक यात्री को छोड़कर बाकी भी 241 की मौत हो गई थी। फेडरेशन ऑफ पायलट्स के प्रमुख ने अब जांच को लेकर सवाल उठाए और नए दावे किए हैं।

क्रैश हुए AI विमान ने उड़ान से 15 मिनट पहले भेजे थे गड़बड़ी बताने वाले 10 मैसेज! सालभर बाद बड़ा दावा

12 जून 2025 का वह मनहूस दिन... आज से ठीक एक साल पहले गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का वह विमान 'AI171' क्रैश हो गया, जिसमें एक यात्री को छोड़कर बाकी सवार 241 लोगों की मौत हो गई। ना सिर्फ विमान के पायलट, क्रू मेंबर और यात्री मारे गए, बल्कि मेडिकल कॉलेज के कैंपस में विमान गिरने से जमीन पर मौजूद कई अन्य लोग भी काल के गाल में समा गए। विमान हादसे के सालभर बाद भी कई सवाल अब तक कायम हैं। हादसा क्यों और कैसे हुआ, गलती किसकी थी... इस तरह के अहम सवालों के ठोस जवाब नहीं मिले हैं। इस बीच फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स (एफआईबी) ने जांच में बड़ी कमी का आरोप लगाया है। उन्होंने जांच की तकनीकी दिशा और एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (एएआईबी) की पार्दशिता पर सवाल उठाए हैं। एफआईबी का दावा है कि क्रैश हुए विमान ने उड़ान से पहले 10 अलर्ट भेजे थे।

एफआईबी के प्रमुख कैप्टन सीएस रंधावा ने कहा कि बोइंग 787 ने क्रैश से पहले कम से कम 10 इनक्रिप्टेड (कोर्ड वर्ड में) हेल्थ मॉनिटरिंग कोड भेजे थे, जिन्हें नजरअंदाज किया गया। रंधावा ने शुरुआती जांच पर असंतोष जाहिर करते हुए कहा, 'जल्दबाजी में जांच को पायलट पर फोकस किया गया, इलेक्ट्रिक फेल्योर की संभावना पर नहीं।' क्रैश की बरसी की पूर्व संध्या पर अहमदाबाद में पत्रकारों से बातचीत में रंधावा ने कहा, 'एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशन एड्रेसिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम (एसीएआरएस) के संदेशों को शुरुआती रिपोर्ट से हटा दिया गया। विमान के उड़ान भरने से 15 मिनट पहले और यात्रा के दौरान कम से कम 10 विशेष कोड भेजे गए थे।'

ये भी पढ़ें:आसमान से आई थी मौत… एक साल बाद भी नहीं भरे एयर इंडिया प्लेन क्रैश के जख्म

बोइंग ही पढ़ सकता है संदेश

रंधावा ने बताया कि इन कोड को बोइंग की तरफ से डिकोड किया जा सकता है, एयर इंडिया भी इन्हें नहीं पढ़ सकता। उन्होंने बताया कि यह सिस्टम सैकड़ों पैरामीटर्स पर संदेश भेजता है, जिसमें दोनों इंजन की स्पीड, तेल के प्रेशर, हाइड्रोलिक प्रेशर आदि शामिल है। उन्होंने सवाल उठाया, 'इस डेटा को एएआईबी के साथ क्यों नहीं साझा किया गया। हमने मंत्रालय को लिखा है और मांग की है कि इन ट्रांसक्रिप्ट को तुरंत डिकोड किया जाए।'

ये भी पढ़ें:एयर इंडिया क्रैश में अकेले जिंदा बचे विश्वास कुमार रमेश का सालभर बाद क्या हाल

दिल्ली से आए विमान में थी गड़बड़ी: रंधावा

रंधावा ने यह कहते हुए एएआईबी की आलोचना की कि हादसे में एकमात्र बचे शख्स से 10 महीने तक पूछताछ क्यों नहीं हुई। उन्होंने इस देरी के अलावा उन्होंने पायलट के 91 वर्षीय पिता को प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया। रंधावा ने आरोप लगाया कि विमान ने AI 171 के रूप में उड़ान भरने से पहले टेक्निकल गड़बड़ी की सूचना दी थी। उन्होंने कहा कि यह विमान दिल्ली से AI 423 बनकर आया था और इसमें स्टेबलाइज संबंधित गड़बड़ी थी। इसके बाद कुछ मोटर बदले गए और इसे उड़ान के लिए हरी झंडी दे दी गई। रंधावा ने कहा, 'एकमात्र बचे यात्री ने देखा था कि टेकऑफ और लैंडिंग के दौरान लाइट्स टिमटिमा रही थीं। यह इलेक्ट्रिक समस्या का स्पष्ट लक्षण है।'

ये भी पढ़ें:मुआवजे के लिए नहीं बनाया दबाव; विजय रूपानी की बेटी के दावे पर एयर इंडिया
Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha

सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।


15 सालों का अनुभव

सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।


विश्वसनीय खबरों का लेखन

सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।


शिक्षा और सम्मान

सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।


विशेषज्ञता

राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप

और पढ़ें
Gujarat ahmedabad plane crash

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।