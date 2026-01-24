Hindustan Hindi News
अहमदाबाद प्लेन क्रैश का एयर इंडिया को मिला बड़ा मुआवजा, क्यों मिले 1040 करोड़

अहमदाबाद में हुए भीषण विमान हादसे के बाद एयर इंडिया को बड़ा बीमा भुगतान मिला है। वैश्विक रीइंश्योरेंस कंपनियों और भारतीय जनरल इंश्योरेंस कंपनियों ने मिलकर 125 मिलियन डॉलर (करीब 1,040 करोड़ रुपये) का भुगतान किया है।

Jan 24, 2026 01:01 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबाद
अहमदाबाद में हुए भीषण विमान हादसे के बाद एयर इंडिया को बड़ा बीमा भुगतान मिला है। वैश्विक री-इंश्योरेंस कंपनियों और भारतीय जनरल इंश्योरेंस कंपनियों ने मिलकर 125 मिलियन डॉलर (करीब 1,040 करोड़ रुपये) का भुगतान किया है। यह राशि विमान के हुल (ढांचा) और इंजनों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए दी गई है।

मृतकों के परिजनों को भी मिला था मुआवजा

इसके अलावा, हादसे में जान गंवाने वाले यात्रियों के परिजनों को अब तक 25 मिलियन डॉलर (करीब 225 करोड़ रुपये) का मुआवजा भी दिया जा चुका है। बीमा सूत्रों के मुताबिक, मुआवजा प्रक्रिया अभी जारी है और सभी दावों के निपटारे के बाद कुल भुगतान में काफी इजाफा होने की संभावना है। इस दौरान कुल दावा 4,275 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है

इससे पहले, सरकारी री इंश्योरर ने अनुमान जताया था कि अहदाबाद विमान हादसे से जुड़ा एयर इंडिया का कुल बीमा दावा 475 मिलियन डॉलर (करीब 4,275 करोड़ रुपये) तक पहुंच सकता है। इसमें से 350 मिलियन डॉलर यात्रियों की मौत से जुड़े दावों के लिए हो सकते हैं।

हादसे में 260 लोगों की गई थी जान

अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट (AI-171) दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इस हादसे में 241 यात्रियों समेत कुल 260 लोगों की मौत हो गई थी। विमान पूरी तरह नष्ट हो गया था।

230 यात्रियों में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, सात पुर्तगाली और एक कनाडाई नागरिक शामिल थे। वहीं, विमान में दो पायलट और 10 क्रू मेंबर सवार थे। हादसे में सिर्फ एक यात्री जीवित बच पाया।

