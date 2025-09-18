अहमदाबाद प्लन क्रैश: पीड़ित परिवारों ने बोइंग और हनीवेल पर US कोर्ट में केस, क्या लगाया आरोप?

अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में मारे गए 260 लोगों में से चार यात्रियों के परिवार ने बोइंग और हनीवेल के खिलाफ मुकदमा दायर किया है, जिसमें उन्होंने विमान के दोषपूर्ण फ्यूल कटऑफ स्विच को दुर्घटना का कारण बताया है।

बीते 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया विमान-171 के हादसे ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस भयानक दुर्घटना में 260 लोगों की जान चली गई, जिसमें चार यात्रियों के परिवार अब बोइंग और हनीवेल के खिलाफ कानूनी जंग लड़ने को तैयार हैं। इनका आरोप है कि एक छोटी-सी लापरवाही ने इस बड़े हादसे को जन्म दिया।

क्या है पूरा मामला? चार यात्रियों कांताबेन धीरूभाई पघदाल, नाव्या चिराग पघदाल, कुबेरभाई पटेल और बबीबेन पटेल के परिवारों ने मंगलवार को अमेरिका के डेलावेयर सुपीरियर कोर्ट में मुकदमा दायर किया। उनका दावा है कि बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर में लगा एक दोषपूर्ण फ्यूल कटऑफ स्विच इस हादसे की जड़ था। इस स्विच का लॉकिंग मैकेनिज्म या तो गलती से बंद हो सकता था या फिर पूरी तरह गायब था, जिसके चलते विमान का फ्यूल सप्लाई रुक गया और टेकऑफ के लिए जरूरी थ्रस्ट खत्म हो गया।

बोइंग और हनीवेल पर गंभीर आरोप परिवारों का कहना है कि बोइंग और हनीवेल को इस खतरे की जानकारी थी। 2018 में अमेरिका की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) ने बोइंग के कई विमानों में ऐसे ही लॉकिंग मैकेनिज्म की खराबी को लेकर चेतावनी दी थी। फिर भी, इन कंपनियों ने कोई कदम नहीं उठाया। शिकायत में कहा गया है कि फ्यूल स्विच को थ्रस्ट लीवर के ठीक पीछे लगाकर बोइंग ने दुर्घटना को न्योता दिया। कोकपिट में सामान्य गतिविधियों के दौरान यह स्विच आसानी से बंद हो सकता था और कंपनियों ने इस त्रासदी को रोकने के लिए कुछ नहीं किया।

कंपनियों की चुप्पी वर्जीनिया के आर्लिंगटन में स्थित बोइंग ने इस मामले पर बुधवार को कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। वहीं, नॉर्थ कैरोलिना के शार्लोट में बेस्ड हनीवेल ने भी अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। दोनों कंपनियां डेलावेयर में रजिस्टर्ड हैं, और यह मुकदमा अमेरिका में इस हादसे को लेकर पहला कानूनी कदम माना जा रहा है।

हादसे की भयावहता फ्लाइट 171 में 229 यात्रियों में से सिर्फ एक जिंदा बचा। 12 क्रू मेंबर्स और जमीन पर मौजूद 19 लोगों की भी इस हादसे में जान चली गई। मृतकों में शामिल चारों यात्री भारत या यूनाइटेड किंगडम के नागरिक थे।