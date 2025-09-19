अहमदाबाद विमान हादसे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, तथ्यों को सार्वजनिक करने की मांग
एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 के दर्दनाक हादसे में 261 लोगों की मौत के बाद, सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दुर्घटना के सभी तथ्यों को सार्वजनिक करने की मांग की।
अहमदाबाद में 12 जून को हुए एयर इंडिया फ्लाइट 171 के दर्दनाक हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। अब इस मामले में एक नया मोड़ आया है। एनजीओ सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इस हादसे से जुड़े सभी तथ्यों को सार्वजनिक करने और स्वतंत्र जांच की मांग की है।
क्या है याचिका का मकसद?
सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन ने अपनी याचिका में मांग की है कि हादसे से जुड़े सभी तथ्य, जैसे डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर (DFDR) का पूरा डेटा, कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर (CVR) की पूरी ट्रांसक्रिप्ट और समय-सीमा के साथ, और विमान से संबंधित सभी तकनीकी खराबी के संदेश सार्वजनिक किए जाएं। संगठन का कहना है कि 12 जुलाई को विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) की प्रारंभिक रिपोर्ट में कई खामियां हैं, जो एयरक्राफ्ट (इन्वेस्टिगेशन ऑफ एक्सीडेंट्स एंड इंसिडेंट्स) रूल्स, 2017 का उल्लंघन करती है।
'पायलट की गलती' या सिस्टम की नाकामी?
प्रारंभिक रिपोर्ट में दावा किया गया कि हादसा तब हुआ जब टेकऑफ के बाद दोनों इंजनों के फ्यूल स्विच ऑफ कर दिए गए। कॉकपिट में पायलट्स के बीच हुई बातचीत का एक छोटा सा हिस्सा भी सामने आया, जिसमें को-पायलट क्लाइव कुंदर ने कप्तान सुमीत सभरवाल से पूछा कि उन्होंने फ्यूल स्विच क्यों बंद किया, जिसके जवाब में कप्तान ने कहा कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस आधार पर कई मीडिया रिपोर्ट्स ने पायलट्स को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन सेफ्टी मैटर्स फाउंडेशन का कहना है कि यह निष्कर्ष जल्दबाजी में निकाला गया है। संगठन ने सवाल उठाया कि क्या सिस्टम की कमियों को नजरअंदाज किया जा रहा है?
जांच पर सवाल
याचिका में जांच की निष्पक्षता पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। जांच टीम के पांच में से तीन सदस्य डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) के हैं, जो खुद विमान की प्रमाणन और संचालन की देखरेख करता है। याचिकाकर्ता का कहना है कि DGCA का इसमें हितों का टकराव हो सकता है, क्योंकि वह खुद इस मामले में जांच के दायरे में आता है। याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक स्वतंत्र और योग्य जांचकर्ता नियुक्त किया जाए।
कौन है याचिका के पीछे?
इस याचिका को संगठन के संस्थापक अमित सिंह ने दायर किया है, जो एक अनुभवी पायलट हैं और बोइंग 777 और एयरबस 320 पर 17,000 घंटे से ज्यादा उड़ान भर चुके हैं। उनके वकील प्रणव सचदेवा के जरिए दायर इस याचिका में कहा गया है कि DGCA ने हादसे का ठीकरा पायलट्स पर फोड़कर संवैधानिक अधिकारों (अनुच्छेद 21 और 14) का उल्लंघन किया है।
हादसे की भयावहता
एयर इंडिया फ्लाइट AI-171, जिसमें 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर सवार थे, अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेकऑफ के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इस हादसे में 229 यात्रियों, सभी क्रू मेंबर्स और जमीन पर मौजूद 19 लोगों की जान चली गई। इस त्रासदी ने विमानन सुरक्षा पर कई सवाल खड़े किए हैं।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।