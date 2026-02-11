एयर इंडिया 171 के पायलट ने 'जानबूझकर बंद किए फ्यूल स्विच', इटली के अखबार का दावा
इटली के एक अखबार ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारतीय जांचकर्ता अपनी रिपोर्ट में इस बात को उजागर कर सकते हैं कि एयर इंडिया 171 एक पायलट की वजह से हादसे का शिकार हो गई थी।
इटली के अखबार कोरिएरे डेला सेरा का दावा है कि भारतीय जांचकर्ता अपनी रिपोर्ट में यह बात उजागर कर सकते हैं कि एयर इंडिया की उड़ान 171 एक पायलट की वजह से क्रैश हो गई थी। अखबार ने पश्चिमी एविएशन एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से कहा है कि भारतीय जांचकर्ता अपनी फाइनल जांच रिपोर्ट में यह बताने वाले हैं कि एयर इंडिया फ्लाइट 171 इसलिए क्रैश हुई क्योंकि एक पायलट ने जानबूझकर एयरक्राफ्ट के फ्यूल स्विच बंद कर दिए थे।
अखबार कोरिएरे डेला सेरा ने बुधवार को पश्चिमी एविएशन एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से कहा कि जांचकर्ता अपनी फाइनल रिपोर्ट में बताने की तैयारी कर रहे हैं कि एयर इंडिया फ्लाइट 171 इसलिए क्रैश हुई क्योंकि एक पायलट ने जानबूझकर एयरक्राफ्ट के फ्यूल स्विच बंद कर दिए थे। ये नतीजे इस बात पर आधारित हैं कि रिपोर्ट में कोई टेक्निकल खराबी नहीं मिली। जांचकर्ताओं ने कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डिंग के एनालिसिस से पता किया कि किस पायलट ने स्विच हिलाए थे।
भारत के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की इस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। बता दें कि अहमदाबाद में 12 जून को एअर इंडिया का बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेकऑफ करने के तुरंत बाद क्रैश हो गया था। इस हादसे में 260 लोग मारे गए थे। एयरक्राफ्ट दोनों इंजनों से थ्रस्ट खत्म होने के 32 सेकंड बाद एक मेडिकल छात्रों के एक हॉस्टल पर गिर गया था।
