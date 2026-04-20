तुम कब तक रोकोगे; जिन्ना को जालिम बता ओवैसी ने क्यों किया 1947 में हुए बंटवारे का जिक्र
ओवैसी ने कहा, 'अगर कोई संविधान के दायरे में रहते हुए भाजपा को रोक सकता है और उनकी आंखों में आंखें डालकर उन्हें हमारे अधिकार मानने पर मजबूर कर सकता है, तो वह पार्टी AIMIM है, अब उठ खड़े होने और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने का समय आ गया है।'
AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि 1947 में हुए देश के बंटवारे के लिए मुसलमानों की बजाय कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार थी। अपने दावे के समर्थन में उन्होंने देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की लिखी किताब का हवाला भी दिया और कहा कि इस किताब में आजाद ने बताया है कि बंटवारे को रोकने के लिए वे गांधी और नेहरू के पास गए थे और उनसे इसे रोकने की अपील भी की थी, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। ओवैसी ने ये बात रविवार को गुजरात को लिंबायत शहर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कही।
इस जनसभा में ओवैसी ने उन पर लगने वाले कई आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देश के अन्य राजनीतिक दल नहीं चाहते कि मुसलमानों की कोई राजनीतिक लीडरशिप बने, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर ऐसा हो गया तो देश का एक और बंटवारा हो जाएगा। इस बात को पूरी तरह गलत बताते हुए ओवैसी ने कहा कि विभाजन के लिए मुसलमान दोषी नहीं थे, बल्कि कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार थी, क्योंकि उस समय देश के नब्बे प्रतिशत मुसलमानों के पास तो मतदान का अधिकार ही नहीं थी।
'तुम कब तक इस समाज को रोकोगे'
इस बारे में बोलते हुए उन्होंने सभा में कहा, 'तुम कब तक इस समाज को रोकोगे कि इसकी लीडरशिप ना बने। मजलिस (AIMIM) से डर इसलिए है कि सबकी लीडरशिप होती है, पटेल समाज की लीडरशिप होती है, ओबीसी समाज की लीडरशिप होती है, दलितों में लीडरशिप होती है, भारत में अगर किसी की लीडरशिप नहीं हो सकती, तो जालिम लोग कहते हैं कि मुसलमान की लीडरशिप नहीं हो सकती।'
'जालिम जिन्ना ने मुल्क के दो टुकड़े किए'
इसके बाद उन्होंने बंटवारे के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताते हुए कहा, 'अरे तुम झूठ बोल रहे हो कि देश के विभाजन का जिम्मेदार मुसलमान नहीं था। क्योंकि 90 प्रतिशत मुसलमान तो वोट डाल ही नहीं सकते थे उस जमाने में, जब उस जालिम जिन्ना ने इस मुल्क के दो टुकड़े किए। और दो टुकड़े करने वालों में क्या कांग्रेस शामिल नहीं है। बिल्कुल है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात मौलाना अबुल कलाम आजाद अपनी किताब 'इंडिया विन्स फ्रीडम' में कह रहे हैं।'
'मैं जम्हूरियत तो मजबूत करने के लिए बोल रहा'
आगे उन्होंने कहा, 'उस किताब में अबुल कलाम आजाद ने बताया कि मैं गांधी के पास गया, मैं नेहरू के पास गया, कि भारत के टुकड़े मत होने दो। इसके अलावा मौलाना साहब ने क्या लिखा, आप उस किताब को उठाकर पढ़ लीजिए। मैं भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कह रहा हूं, संविधान में यकीन को और मजबूत करने के लिए कह रहा हूं कि नौजवानों ये लड़ाई तुम्हारे मुस्तकबिल की है।
'एक जीतकर जाता है तो कान लगाकर सुनते हैं'
भाषण के दौरान ओवैसी ने कहा, 'ये लोग बार-बार पूछते हैं कि सूरत से अगर तुम्हारे 10 लोग जीत गए तो क्या होगा, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, अरे एक जीतकर संसद में जाता है, तो सब खड़े होकर, कान लगाकर सुनते हैं कि अब बोलने वाला सच्चाई को बयान करेगा। अगर तुम्हारे और हमारे वोट से 10 जीत जाते हैं तो यकीनन इंशा अल्लाह उन वार्डों में काम होगा।'
'हम 11 सीट पर लड़ते हैं तो पेट में दर्द होने लगता है'
इससे पहले उन्होंने पश्चिम बंगाल में AIMIM को BJP की 'B टीम' कहने के लिए कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस (TMC) पर भी निशाना साधा और अपनी पार्टी के 11 सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर हो रही आलोचना पर आपत्ति जताई।
इस आरोप का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, ‘लोग मुझ पर इल्जाम लगाते हैं कि ओवैसी चुनाव लड़ता है तो भाजपा को फायदा हो जाता है। अरे बंगाल में जाकर देखो, 294 सीट पर कांग्रेस लड़ रही है, 294 सीट पर TMC लड़ रही है, 250 सीट पर लेफ्ट फ्रंट पर लड़ रहा है और ओवैसी की पार्टी 11 सीट पर लड़ रही है तो सबके पेट में दर्द शुरू हो जाता है।’
'कौन है जिसकी जबान तलवार जैसी चलती है'
ओवैसी ने कहा, 'सबको दर्द क्या है, कि आखिर ये कौन है, जिसके सिर पर टोपी है, जिसके चेहरे पर दाढ़ी है, जिसकी जबान तेज तलवार की तरह चलती है, ये 11 सीट पर लड़ता है तो इनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। इनको लगता है बीजेपी जीत जाती है। अरे 11 को छोड़ो, तुम 270 पर जीत जाओ और बीजेपी को हरा दो, अगर तुम में दम है तो बताओ मुझे।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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