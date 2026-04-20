Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

तुम कब तक रोकोगे; जिन्ना को जालिम बता ओवैसी ने क्यों किया 1947 में हुए बंटवारे का जिक्र

Apr 20, 2026 09:38 pm ISTSourabh Jain एएनआई, लिम्बायत, गुजरात
share

ओवैसी ने कहा, 'अगर कोई संविधान के दायरे में रहते हुए भाजपा को रोक सकता है और उनकी आंखों में आंखें डालकर उन्हें हमारे अधिकार मानने पर मजबूर कर सकता है, तो वह पार्टी AIMIM है, अब उठ खड़े होने और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने का समय आ गया है।'

तुम कब तक रोकोगे; जिन्ना को जालिम बता ओवैसी ने क्यों किया 1947 में हुए बंटवारे का जिक्र

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि 1947 में हुए देश के बंटवारे के लिए मुसलमानों की बजाय कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार थी। अपने दावे के समर्थन में उन्होंने देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की लिखी किताब का हवाला भी दिया और कहा कि इस किताब में आजाद ने बताया है कि बंटवारे को रोकने के लिए वे गांधी और नेहरू के पास गए थे और उनसे इसे रोकने की अपील भी की थी, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। ओवैसी ने ये बात रविवार को गुजरात को लिंबायत शहर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कही।

इस जनसभा में ओवैसी ने उन पर लगने वाले कई आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देश के अन्य राजनीतिक दल नहीं चाहते कि मुसलमानों की कोई राजनीतिक लीडरशिप बने, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर ऐसा हो गया तो देश का एक और बंटवारा हो जाएगा। इस बात को पूरी तरह गलत बताते हुए ओवैसी ने कहा कि विभाजन के लिए मुसलमान दोषी नहीं थे, बल्कि कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार थी, क्योंकि उस समय देश के नब्बे प्रतिशत मुसलमानों के पास तो मतदान का अधिकार ही नहीं थी।

'तुम कब तक इस समाज को रोकोगे'

इस बारे में बोलते हुए उन्होंने सभा में कहा, 'तुम कब तक इस समाज को रोकोगे कि इसकी लीडरशिप ना बने। मजलिस (AIMIM) से डर इसलिए है कि सबकी लीडरशिप होती है, पटेल समाज की लीडरशिप होती है, ओबीसी समाज की लीडरशिप होती है, दलितों में लीडरशिप होती है, भारत में अगर किसी की लीडरशिप नहीं हो सकती, तो जालिम लोग कहते हैं कि मुसलमान की लीडरशिप नहीं हो सकती।'

'जालिम जिन्ना ने मुल्क के दो टुकड़े किए'

इसके बाद उन्होंने बंटवारे के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताते हुए कहा, 'अरे तुम झूठ बोल रहे हो कि देश के विभाजन का जिम्मेदार मुसलमान नहीं था। क्योंकि 90 प्रतिशत मुसलमान तो वोट डाल ही नहीं सकते थे उस जमाने में, जब उस जालिम जिन्ना ने इस मुल्क के दो टुकड़े किए। और दो टुकड़े करने वालों में क्या कांग्रेस शामिल नहीं है। बिल्कुल है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात मौलाना अबुल कलाम आजाद अपनी किताब 'इंडिया विन्स फ्रीडम' में कह रहे हैं।'

'मैं जम्हूरियत तो मजबूत करने के लिए बोल रहा'

आगे उन्होंने कहा, 'उस किताब में अबुल कलाम आजाद ने बताया कि मैं गांधी के पास गया, मैं नेहरू के पास गया, कि भारत के टुकड़े मत होने दो। इसके अलावा मौलाना साहब ने क्या लिखा, आप उस किताब को उठाकर पढ़ लीजिए। मैं भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कह रहा हूं, संविधान में यकीन को और मजबूत करने के लिए कह रहा हूं कि नौजवानों ये लड़ाई तुम्हारे मुस्तकबिल की है।

'एक जीतकर जाता है तो कान लगाकर सुनते हैं'

भाषण के दौरान ओवैसी ने कहा, 'ये लोग बार-बार पूछते हैं कि सूरत से अगर तुम्हारे 10 लोग जीत गए तो क्या होगा, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, अरे एक जीतकर संसद में जाता है, तो सब खड़े होकर, कान लगाकर सुनते हैं कि अब बोलने वाला सच्चाई को बयान करेगा। अगर तुम्हारे और हमारे वोट से 10 जीत जाते हैं तो यकीनन इंशा अल्लाह उन वार्डों में काम होगा।'

'हम 11 सीट पर लड़ते हैं तो पेट में दर्द होने लगता है'

इससे पहले उन्होंने पश्चिम बंगाल में AIMIM को BJP की 'B टीम' कहने के लिए कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस (TMC) पर भी निशाना साधा और अपनी पार्टी के 11 सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर हो रही आलोचना पर आपत्ति जताई।

इस आरोप का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, ‘लोग मुझ पर इल्जाम लगाते हैं कि ओवैसी चुनाव लड़ता है तो भाजपा को फायदा हो जाता है। अरे बंगाल में जाकर देखो, 294 सीट पर कांग्रेस लड़ रही है, 294 सीट पर TMC लड़ रही है, 250 सीट पर लेफ्ट फ्रंट पर लड़ रहा है और ओवैसी की पार्टी 11 सीट पर लड़ रही है तो सबके पेट में दर्द शुरू हो जाता है।’

'कौन है जिसकी जबान तलवार जैसी चलती है'

ओवैसी ने कहा, 'सबको दर्द क्या है, कि आखिर ये कौन है, जिसके सिर पर टोपी है, जिसके चेहरे पर दाढ़ी है, जिसकी जबान तेज तलवार की तरह चलती है, ये 11 सीट पर लड़ता है तो इनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। इनको लगता है बीजेपी जीत जाती है। अरे 11 को छोड़ो, तुम 270 पर जीत जाओ और बीजेपी को हरा दो, अगर तुम में दम है तो बताओ मुझे।'

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

और पढ़ें
Gujarat News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।