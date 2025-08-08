AI-171 Crash Victims Families Hire Top US Firm to Sue Boeing, Air India ये फर्म लड़ेगी AI-171 क्रैश पीड़ित परिवारों का केस, पहले भी बोइंग को दे चुकी है झटका, Gujarat Hindi News - Hindustan
ये फर्म लड़ेगी AI-171 क्रैश पीड़ित परिवारों का केस, पहले भी बोइंग को दे चुकी है झटका

AI-171 हादसे के 65 पीड़ित परिवारों ने बोइंग और एयर इंडिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए बीस्ले एलन फर्म को चुना। हादसे की तकनीकी खामी की जांच और पारदर्शिता की मांग की गई है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबादFri, 8 Aug 2025 11:23 AM
अहमदाबाद एयर इंडिया प्लेन क्रैश मामले में 241 यात्रियों और 19 स्थानीय लोगों की जान चली गई। इस हादसे में केवल एक यात्री विश्वास कुमार रमेश जीवित बचे। मृतकों में 181 भारतीय और 52 ब्रिटिश नागरिक शामिल थे। अब 65 पीड़ित परिवारों ने अमेरिका की प्रसिद्ध एविएशन लॉ फर्म बीस्ले एलन को बोइंग और एयर इंडिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए चुना है, ताकि इस त्रासदी के पीछे के सच को उजागर किया जा सके।

बोइंग के खिलाफ पहले भी केस लड़ चुकी है बीस्ले एलन

बीस्ले एलन वही फर्म है, जिसने 2018 और 2019 में बोइंग 737 मैक्स के दो बड़े हादसों- लायन एयर फ्लाइट 610 और इथियोपियन एयरलाइंस फ्लाइट 302 में पीड़ित परिवारों का केस लड़ा था। इन हादसों में 346 लोगों की मौत हुई थी और बोइंग को 2.5 बिलियन डॉलर का जुर्माना और मुआवजा देना पड़ा था। फर्म के प्रमुख एविएशन वकील डी. माइकल एंड्रयूज ने कहा, 'हम 65 पीड़ित परिवारों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य डेटा के आधार पर यह समझना है कि यह हादसा क्यों और कैसे हुआ। परिवार जवाब और पारदर्शिता चाहते हैं।'

क्या है कानूनी रणनीति?

बीस्ले एलन बोइंग के खिलाफ अमेरिकी अदालतों में प्रोडक्ट लायबिलिटी और एयर इंडिया के खिलाफ यूके की अदालतों में मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के तहत दावे दायर करने की तैयारी कर रही है। हालांकि, अभी तक कोई मुकदमा दायर नहीं हुआ है। एंड्रयूज ने भारत के विमान दुर्घटना जांच बोर्ड (AAIB) की अंतरिम रिपोर्ट पर सवाल उठाए, जिसमें पायलट की गलती की संभावना जताई गई थी। उन्होंने कहा कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर केवल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रिकॉर्ड करता है, न कि मैनुअल स्विच की गतिविधियों को। इससे यह संदेह पैदा होता है कि दोनों इंजनों के फ्यूल कंट्रोल स्विच को CUTOFF सिग्नल देने का कारण कोई तकनीकी खराबी हो सकती है, न कि मानवीय भूल।

'पायलटों पर दोष मढ़ना गलत'

हादसे में अपने भाई और दो भाभियों को खोने वाली तृप्ति सोनी ने कहा, 'मुझे शक है कि तकनीकी या डिजाइन खराबी को छिपाया जा रहा है और पायलटों पर दोष मढ़ा जा रहा है।' एंड्रयूज ने भारतीय अधिकारियों से कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर के ट्रांसक्रिप्ट्स सहित सभी डेटा सार्वजनिक करने की मांग की है, ताकि वैश्विक एक्सपर्ट्स हादसे के कारणों का सटीक विश्लेषण कर सकें। प्रारंभिक रिपोर्ट में कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर की बातचीत का हवाला दिया गया, जिसमें एक पायलट ने दूसरे से पूछा कि फ्यूल क्यों कट गया, जिसका जवाब था कि उन्होंने ऐसा नहीं किया।

बोइंग 787 की हालिया समस्याएं

एंड्रयूज ने बोइंग 787 से जुड़ी हाल की घटनाओं का जिक्र किया, जैसे डलेस से म्यूनिख जा रही यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट को इंजन फेल्योर के कारण वापस लौटना पड़ा और एक लैटम फ्लाइट में रैम एयर टरबाइन का उपयोग करना पड़ा, जो आमतौर पर गंभीर पावर या हाइड्रोलिक फेल्योर में होता है। ये घटनाएं बोइंग के सिस्टम में गहरी खामियों की ओर इशारा करती हैं।

पीड़ित परिवारों का दर्द और उम्मीद

इम्तियाज अली, जिन्होंने अपने भाई जावेद, उनकी पत्नी और दो बच्चों को इस हादसे में खो दिया, ने कहा कि वह दो महीने के भीतर कानूनी कार्रवाई शुरू करेंगे और दो साल में अदालत से फैसला मिलने की उम्मीद रखते हैं। बीस्ले एलन ने परिवारों के साथ ऐसा समझौता किया है, जिसमें कोई वित्तीय रिकवरी होने तक कोई फीस नहीं ली जाएगी। अगर परिवार प्रतिनिधित्व समाप्त करते हैं, तो फर्म को अंतिम सेटलमेंट ऑफर का 30% या खर्च और समय के बराबर राशि मिलेगी।

