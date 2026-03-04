Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

10 हजार की सैलरी, 300 करोड़ का ट्रांजैक्शन! रैपिडो ड्राइवर के खाते से चला 550 करोड़ का हवाला खेल

Mar 04, 2026 04:49 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबाद
share Share
Follow Us on

गुजरात के अहमदाबाद में 10 से 12 हजार रुपये महीना कमाने वाले एक रैपिडो ड्राइवर के बैंक खाते से 300 करोड़ रुपये से अधिक के ट्रांजैक्शन का मामला सामने आया है। इसके बाद ED ने 550 करोड़ रुपये के अवैध क्रिकेट सट्टा और शेयर बाजार हेरफेर रैकेट का पर्दाफाश किया है।

10 हजार की सैलरी, 300 करोड़ का ट्रांजैक्शन! रैपिडो ड्राइवर के खाते से चला 550 करोड़ का हवाला खेल

गुजरात के अहमदाबाद में 10 से 12 हजार रुपये महीना कमाने वाले एक रैपिडो ड्राइवर के बैंक खाते से 300 करोड़ रुपये से अधिक के ट्रांजैक्शन का मामला सामने आया है। इसके बाद ED ने 550 करोड़ रुपये के अवैध क्रिकेट सट्टा और शेयर बाजार हेरफेर रैकेट का पर्दाफाश किया है।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट में सूत्रों के मुताबिक बताया गया है कि जांच एजेंसियों ने संदिग्ध बैंक गतिविधियों के आधार पर जांच शुरू की। ड्राइवर प्रदीप ओडे के खाते में भारी-भरकम लेनदेन ने अधिकारियों को चौंका दिया। इसके बाद ED ने मामले की गहराई से जांच शुरू की।

जांच में सामने आया कि ओडे का बैंक खाता कथित तौर पर अवैध ऑनलाइन क्रिकेट सट्टेबाजी और शेयर बाजार में हेरफेर से जुड़े पैसों को ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। पूछताछ में प्रदीप ओडे ने स्वीकार किया कि उसने अपना बैंक खाता किरण परमार नामक व्यक्ति को 25 हजार रुपये में किराये पर दिया था। उसे हर चेक पर साइन करने के बदले 400 रुपये मिलते थे।

ये भी पढ़ें:राजस्थान में होली खेल रहे छात्रों के ऊपर गिरा लोहे का फ्रेम, हादसे में 20 घायल
ये भी पढ़ें:अलवर में चिता स्थल पर दीपक जलाने को लेकर खूनी झगड़ा, महिला की मौत

ओडे की पहचान दस्तावेजों के आधार पर ‘प्रदीप एंटरप्राइज’ नाम से एक फर्म बनाई गई। इसके अलावा ‘कमलेश ट्रेडिंग’ और ‘रौनक ट्रेडर्स’ नाम की दो अन्य कंपनियां भी कागजों पर खड़ी की गईं। जांच में पाया गया कि 2024 में रजिस्टर इन कंपनियों का कोई वास्तविक कारोबार नहीं था, लेकिन इनके खातों में कुल 550 करोड़ रुपये का लेनदेन दर्ज हुआ।

ईडी के अनुसार, तीन अलग-अलग कंपनियों के खातों में क्रमशः 80.50 करोड़, 52.11 करोड़ और 22.86 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए। जांच में शेयर बाजार में सर्कुलर ट्रेडिंग और पेनी स्टॉक के जरिए कीमतों में फर्जी उछाल लाने की साजिश का भी खुलासा हुआ।

साथ ही ‘इम्पैक्ट गुरु’ प्लेटफॉर्म के जरिए संदिग्ध दान और एक गांधीधाम स्थित कारोबारी के व्यक्तिगत खर्चों, जिसमें महंगी शादी के आयोजन शामिल हैं- इसकी भी जांच की जा रही है। कंपनी पंजीकरण में इस्तेमाल बैंक खातों का संबंध शेख मोइन मोहम्मद शफी से भी जुड़ा मिला है। ईडी अब पूरे मनी ट्रेल की जांच कर रही है। अधिकारियों के मुताबिक, आगे और गिरफ्तारियां और संपत्ति जब्ती की कार्रवाई संभव है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

और पढ़ें
Gujarat

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।