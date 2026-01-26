खुशखबरी! अहमदाबाद-मुंबई वंदे भारत ट्रेन में जुड़ गए 4 एसी कोच, बढ़ गई इतनी सीटें
मुंबई के बीच लगभग 491 किलोमीटर का सफर तय करती है। ये ट्रेन वडोदरा जंक्शन, सूरत, वापी और बोरीवली स्टेशनों पर रुकती है। ये ट्रेन हफ्ते में छह दिन (रविवार छोड़कर) चलती है। इस यात्रा में लगभग 5 घंटे 40 मिनट का समय लगता है।
अहमदाबाद-मुंबई सेंट्रल वंदे भारत ट्रेन (ट्रेन नंबर 22961/22962) में 26 जनवरी से सीटों की संख्या में इजाफा कर दिया गया है। देश की इस 42वीं वंदे भारत ट्रेन को 12 मार्च 2024 को लॉन्च किया गया था तभी से पैसेंजर के बीच में इसकी जबरदस्त मांग है। रेल मंत्रालय ने पैसेंजर के लिए और ज्यादा आरामदायक और सुविधाजनक सफर के लिए 16 कोच वाली इस ट्रेन में अब अस्थायी रूप से चार अतिरिक्त एसी चेयर कार कोच जोड़ दिए हैं।
ट्रेन में अब पहले के मुकाबले और 278 पैसेंजर ट्रेवल कर सकेंगे। रेलवे पैसेंजर को 4 अतिरिक्त कोच की सुविधा 26 जनवरी, 2026 से 7 मार्च, 2026 तक के लिए दी है। पश्चिमी रेलवे एक बयान में कहा 'यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए, पश्चिमी रेलवे 26 जनवरी से 7 मार्च, 2026 तक अहमदाबाद-मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस (22961/22962) को 20 कोचों के साथ संचालित करेगा। अस्थायी रूप से जोड़े गए 4 कोचों में एसी की व्यवस्था की गई है और उपलब्ध सीटों की संख्या में 278 सीटों की बढ़ोत्तरी हो गई जिससे ज्यादा पैसेंजर सुविधाजनक, आरामदायक और सुरक्षित सफर कर सकेंगे।'
अतिरिक्त एसी चेयर कार कोच
रेलवे की ओर से जानकारी दी गई है कि मौजूदा सी14 कोच की क्षमता 44 सीटों से बढ़ाचार नए अतिरिक्त एसी चेयर कार कोच सी15, सी16, सी17 (प्रत्येक 78 सीटें) और सी18 (44 सीटें) ट्रेन से जुड़ चुके हैं। इस तरह ट्रेन में पहले के मुकाबले 278 अतिरिक्त पैसेंजर सफर कर सकेंगे।
रूट, स्टॉपेज और कैटेगरी
आपको बता दें कि ये ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई के बीच लगभग 491 किलोमीटर का सफर तय करती है। ये ट्रेन वडोदरा जंक्शन, सूरत, वापी और बोरीवली स्टेशनों पर रुकती है। ये ट्रेन हफ्ते में छह दिन (रविवार छोड़कर) चलती है। इस यात्रा में लगभग 5 घंटे 40 मिनट का समय लगता है। ट्रेन में उपलब्ध टिकटों के कोटे की बात करें तो जनरल, तत्काल, वरिष्ठ नागरिक और महिला श्रेणियां शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंMohit
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।