बच्ची का इलाज नहीं करुंगी; अस्पताल में पिता को महिला डॉक्टर ने जड़ा थप्पड़,VIDEO

अहमदाबाद के सोला सिविल अस्पताल में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक डॉक्टर को तनावपूर्ण बहस के दौरान एक मरीज के पिता को थप्पड़ मार दिया। बताया गया कि यह घटना 26 अक्टूबर को हुई थी और इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में महिला डॉक्टर बच्ची के पिता पर बदतमीजी का आरोप लगाते हुए कह रही है कि मैं आपके बच्ची का इलाज नहीं करुंगी।

फ्री प्रेस जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार थप्पड़ मारने वाले व्यक्ति की पहचान आशिक हरिभाई चावड़ा के रूप में हुई है,जो अपनी बेटी के लिए चिकित्सा सहायता लेने आया था। बताया गया कि मामला तब बिगड़ गया, जब ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने कथित तौर पर बच्ची का इलाज करने से मना कर दिया।

X (पहले ट्विटर) पर शेयर किए गए वायरल वीडियो में डॉक्टर को पीले रंग के कुर्ते और स्टेथोस्कोप पहने देखा जा सकता है। स्थिति तब तनावपूर्ण हो जाती है जब उसने बच्ची के पिता को अपने फोन पर रिकॉर्डिंग करते हुए देख लिया। डॉक्टर ने उसी वक्त अपना आपा खो दिया और उसे रिकॉर्डिंग करने से रोकने के लिए थप्पड़ मार दिया। वह उससे कहती है,'मोबाइल नीचे करो।' वह मना कर देता है और जवाब देता है,'क्यूँ नीचे करें?'

पास में मौजूद एक सुरक्षा गार्ड हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है और पूछता है,'क्या हो रहा है?' लेकिन इससे मामला और भड़क जाता है। डॉक्टर उसकी तरफ मुड़कर गुस्से से कहती है,'सिक्योरिटी गार्ड तो कुछ करता ही नहीं है।'उसी क्लिप में डॉक्टर को यह कहते हुए भी सुना जा सकता है,'मैं आपके बच्चे का इलाज नहीं करूंगी क्योंकि आप मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं।' चावड़ा जवाब देता है,'हमने क्या बदतमीजी की?' इसके बाद फुटेज अचानक कट जाता है।

कई यूजर्स ने डॉक्टर के इस व्यवहार पर गुस्सा व्यक्त किया और उन पर कार्रवाई की मांग की,वहीं कुछ अन्य लोगों ने यह सवाल उठाया कि क्या क्लिप में पूरी कहानी दिखाई गई है? एक यूजर ने टिप्पणी की,'ऐसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। उन पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए।'एक अन्य ने मांग की,'इस महिला डॉक्टर को तुरंत पद से हटा दिया जाना चाहिए,क्योंकि ऐसा लगता है कि उन्हें डॉक्टर होने का घमंड हो गया है।'

इसी तरह की एक टिप्पणी में लिखा था,'डॉक्टर को उनकी सेवा से बर्खास्त कर देना चाहिए।' कुछ यूज़र्स डॉक्टर के बचाव में आए और उन्होंने इशारा किया कि वीडियो में पूरी स्थिति शायद सामने नहीं आई है। एक व्यक्ति ने कहा, 'यह एक प्रतिक्रिया (reaction) वीडियो लगता है। किसी भी व्यक्ति को एकतरफा वीडियो से परखा नहीं जा सकता।' एक अन्य टिप्पणी में कहा गया, 'उन्होंने इसके पीछे की पूरी कहानी भी पोस्ट नहीं की। हो सकता है कि उन्होंने (मरीज के पिता ने) उनके साथ बदतमीज़ी की हो। कोई भी व्यक्ति अचानक से घुसकर इलाज की माँग नहीं कर सकता। उन्होंने निश्चित रूप से नियमों और प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया होगा।' "