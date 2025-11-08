अहमदाबाद में महिला ने की मिर्च पाउडर से ज्वेलर को लूटने की कोशिश, 20 सेकेंड में पड़े 17 थप्पड़
संक्षेप: अहमदाबाद में एक महिला द्वारा एक ज्वैलरी शॉप को लूटने की नाकाम कोशिश का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि कैसे दुकानदार ने महज कुछ ही सेकेंड में लुटेरी महिला के प्लान को फेल कर दिया और उसे अच्छा सबक भी सिखाया।
गुजरात के अहमदाबाद में एक महिला द्वारा एक ज्वैलरी शॉप को लूटने की नाकाम कोशिश का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में देखा जा सकता है कि कैसे एक सतर्क दुकानदार ने महज कुछ ही सेकेंड में लुटेरी महिला के प्लान को फेल कर दिया और उसे अच्छा सबक भी सिखाया।
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, ज्वैलरी शॉप में लूट की नाकाम कोशिश की यह घटना अहमदाबाद के रानीप इलाके में हुई। लुटेरी महिला दुकान पर ग्राहक बनकर आई थी। महिला ने अपने चेहरे को दुपट्टे से आधा ढका हुआ था और वह दुकानदार के सामने बैठी थी। इस बीच उसने अचानक दुकानदार पर मिर्च पाउडर फेंक दिया।
हालांकि, अलर्ट दुकानदार तुरंत इस हमले से बच गया, उसने महिला को पकड़ लिया और गुस्से में आकर उस पर एक के बाद एक कई थप्पड़ों की बौछार कर दी। लगभग 20 सेकेंड में 17 थप्पड़ जड़े गए और फिर उसे दुकान से बाहर धकेल दिया। यह सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।
रानीप पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी महिला की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि महिला पुलिस के आने से पहले ही मौके से फरार गई थी।
लेखक के बारे मेंPraveen Sharma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।