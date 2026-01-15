अहमदाबाद में 10 मंजिला ऊंचाई पर चढ़ पानी की टंकी तोड़ने लगा बुलडोजर, VIDEO वायरल

संक्षेप: इस ऊंची टंकी के ऊपर खड़ी JCB मशीन का ड्रोन वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। यह पानी की टंकी लगभग 75 साल पुरानी है। इसे तोड़ने का काम पिछले साल दिसंबर में शुरू किया गया था। अहमदाबाद नगर निगम (AMC) ने इस काम के दौरान सुरक्षा के सभी जरूरी कदम उठाए थे।

अवैध इमारतों, कॉलोनियों और दुकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई तो आपने खूब देखी होगी,लेकिन क्या आपने कभी किसी गगनचुंबी इमारत पर बुलडोजर ऐक्शन देखा है? आपका जवाब न में ही होगा लेकिन इससे परे गुजरात की राजधानी अहमदाबाद से आया एक वीडियो आपको चौंका सकता है। यहां कालूपुर रेलवे स्टेशन के पास सारंगपुर इलाके में, एक 8 टन वजनी JCB मशीन को 10 मंजिला ऊंची पानी की टंकी के ऊपर चढ़ा दिया गया। वजह उस पानी को टंकी को तोड़ना था। बुलडोजर की इस अनोखी कार्रवाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

घटना एक दिन पहले की है। इस ऊंची टंकी के ऊपर खड़ी JCB मशीन का ड्रोन वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। यह पानी की टंकी लगभग 75 साल पुरानी है। इसे तोड़ने का काम पिछले साल दिसंबर में शुरू किया गया था। अहमदाबाद नगर निगम (AMC) ने इस काम के दौरान सुरक्षा के सभी जरूरी कदम उठाए थे। किसी भी संभावित दुर्घटना से निपटने के लिए 1 करोड़ रुपये का बीमा भी लिया गया था।

लोगों के लिए हैरानी की बात यह है कि इस टंकी को तोड़ने के लिए जेसीबी को कैसे इतनी ऊंचाई पर चढ़ाया गया? दरअसल इस 8 टन वजनी JCB मशीन को 10 मंजिला ऊंची पानी की टंकी के ऊपर चढ़ाने के लिए एक क्रेन की मदद ली गई। ड्रोन से लिए वीडियो में जेसीबी मशीन दिख रही है जो पानी की टंकी को तोड़ने के लिए अपने पंजे का इस्तेमाल कर रही है। इसे ऊपर चढ़ाने और बाद में नीचे उतारने का वीडियो भी आया है।