खड़ी गाड़ियों से जा भिड़ा ट्रक, अहमदाबाद-वडोदरा Exp पर भीषण हादसा, 3 की मौत

संक्षेप: पुलिस के मुताबिक यह घटना शुरू में एक चार पहिया वाहन के ओवरटेक करने की कोशिश के दौरान,उसी जैसे एक अन्य वाहन से मामूली टक्कर के साथ शुरू हुई थी। हालांकि,इसी दौरान सूरत से श्रीनगर जा रहे तेज रफ्तार ट्रक ने खड़े वाहनों और पास में खड़े लोगों को टक्कर मार दी।

Mon, 27 Oct 2025 04:21 PMUtkarsh Gaharwar अहमदाबाद, एएनआई
आज अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेसवे पर एक दुखद दुर्घटना में तीन लोगों की जान चली गई और कई अन्य घायल हो गए। तड़के हुई इस घटना में एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़े वाहनों और पास में खड़े लोगों को टक्कर मार दी। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, यह घटना सुबह लगभग 6:30 बजे हुई थी।

पुलिस के मुताबिक यह घटना शुरू में एक चार पहिया वाहन के ओवरटेक करने की कोशिश के दौरान,उसी जैसे एक अन्य वाहन से मामूली टक्कर के साथ शुरू हुई थी। हालांकि,इसी दौरान सूरत से श्रीनगर जा रहे तेज रफ्तार ट्रक ने खड़े वाहनों और पास में खड़े लोगों को टक्कर मार दी। अहमदाबाद पुलिस के उप पुलिस अधीक्षक (DYSP)नीलम गोस्वामी के अनुसार,ट्रैवेलर वाहन के तीन यात्री जो सड़क पर खड़े थे,उनकी मौके पर ही मौत हो गई। गोस्वामी ने पत्रकारों को बताया,"चार पहिया कार और उसके यात्रियों के बीच एक छोटी सी दुर्घटना हुई थी। दुर्घटना के कारण कार एक्सप्रेसवे के बाईं ओर खड़ी थी और वे आपस में झगड़ रहे थे। उसी दौरान सूरत से श्रीनगर जा रहा एक ट्रक आया। उस ट्रक की टक्कर खड़ी बस से हुई,जिसके कारण तीन यात्रियों की मौत हो गई।"

चार से पांच अन्य यात्रियों को चोटें आईं और उन्हें तुरंत एम्बुलेंस द्वारा एक सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। गोस्वामी ने आगे कहा,"उस दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई और चार से पांच अन्य यात्रियों को अस्पताल पहुंचाया गया। जैसे ही पुलिस को दुर्घटना की सूचना मिली,उन्होंने तुरंत ट्रैफिक साफ कराया और घायलों को अस्पताल ले गए।" रामोल पुलिस स्टेशन के अधिकारी और स्थानीय अधिकारी ट्रैफिक संभालने,घायलों की मदद करने और शुरुआती जांच करने के लिए तुरंत मौके पर पहुंचे। इस घटना में शामिल बस के ड्राइवर ने घटना का विवरण देते हुए एक शिकायत दर्ज कराई है। बताया गया है कि मृतक यात्री मुंबई और मेहसाणा के रहने वाले थे,जबकि घायल लोग भी मुंबई से ही संबंधित थे।

गोस्वामी ने कहा,"बस के ड्राइवर,जिसके पास दुर्घटना की जानकारी थी,उसने एक शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार,मरने वाले तीनों लोग मुंबई और मेहसाणा के रहने वाले थे। बाकी यात्री जो मुंबई के थे घायल हो गए हैं।" हादसे में शामिल ट्रक में एक ड्राइवर और एक क्लीनर था,जो हजीरा (सूरत) से श्रीनगर जा रहा था। पुलिस ने पुष्टि की है कि FIR दर्ज कर ली गई है और आगे की कानूनी कार्रवाई चल रही है।

