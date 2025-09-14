15 साल पहले बिछड़े, इस खास टैटू ने फिर मिलाया; अहमदाबाद के दोस्तों की कहानी दिलचस्प है

पंद्रह साल पहले, ये दोनों उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक गांव के मेले में गए थे। वहां उन्होंने अपनी दाहिनी बाजू पर राम-सीता का एक जैसा टैटू बनवाया था। जब नीरज ने पंकज की बांह पर वही टैटू देखा, तो उसे अपने बचपन की यादें ताजा हो गईं।

अहमदाबाद में एक दिल छू लेने वाला पल देखने को मिला, एक टैटू ने 15 साल पहले बिछड़े दो दोस्तों को एक बार फिर मिला दिया। उसने उस खास टैटू से अपने मूक-बधिर दोस्त को पहचान लिया। दोनों दोस्तों को मिलाने में बड़ी भूमिका प्रभु राम और माता सीता की रही, तो कहना गलत नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि गुम हुए दोस्त के हाथ पर राम-सीता लिखा टैटू गुदा हुआ था। अब आपको पूरी कहानी बताते हैं।

कैसे बिछड़ गए थे दोनों दोस्त? पंकज उर्फ राहुल यादव सुन और बोल नहीं सकते और नवरंगपुरा पुलिस स्टेशन से जुड़े हुए थे। वहां वह छोटे-मोटे काम और मदद करते थे। अचानक उनकी जिंदगी में बदलाव तब आया, जब नवरंगपुरा की मुस्लिम सोसाइटी में सुरक्षा गार्ड का काम करने वाले नीरज यादव ने पंकज को पुलिस स्टेशन के सामने एक चाय की दुकान पर देखा। पंद्रह साल पहले, ये दोनों उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक गांव के मेले में गए थे। वहां उन्होंने अपनी दाहिनी बाजू पर "राम-सीता" का एक जैसा टैटू बनवाया था। जब नीरज ने पंकज की बांह पर वही टैटू देखा, तो उसे अपने बचपन की यादें ताजा हो गईं। पंकज बोल नहीं सकते थे, लेकिन इस टैटू ने उनकी पहचान पक्की कर दी।