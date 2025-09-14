15 साल पहले बिछड़े, इस खास टैटू ने फिर मिलाया; अहमदाबाद के दोस्तों की कहानी दिलचस्प है
पंद्रह साल पहले, ये दोनों उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक गांव के मेले में गए थे। वहां उन्होंने अपनी दाहिनी बाजू पर राम-सीता का एक जैसा टैटू बनवाया था। जब नीरज ने पंकज की बांह पर वही टैटू देखा, तो उसे अपने बचपन की यादें ताजा हो गईं।
अहमदाबाद में एक दिल छू लेने वाला पल देखने को मिला, एक टैटू ने 15 साल पहले बिछड़े दो दोस्तों को एक बार फिर मिला दिया। उसने उस खास टैटू से अपने मूक-बधिर दोस्त को पहचान लिया। दोनों दोस्तों को मिलाने में बड़ी भूमिका प्रभु राम और माता सीता की रही, तो कहना गलत नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि गुम हुए दोस्त के हाथ पर राम-सीता लिखा टैटू गुदा हुआ था। अब आपको पूरी कहानी बताते हैं।
कैसे बिछड़ गए थे दोनों दोस्त?
पंकज उर्फ राहुल यादव सुन और बोल नहीं सकते और नवरंगपुरा पुलिस स्टेशन से जुड़े हुए थे। वहां वह छोटे-मोटे काम और मदद करते थे। अचानक उनकी जिंदगी में बदलाव तब आया, जब नवरंगपुरा की मुस्लिम सोसाइटी में सुरक्षा गार्ड का काम करने वाले नीरज यादव ने पंकज को पुलिस स्टेशन के सामने एक चाय की दुकान पर देखा। पंद्रह साल पहले, ये दोनों उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक गांव के मेले में गए थे। वहां उन्होंने अपनी दाहिनी बाजू पर "राम-सीता" का एक जैसा टैटू बनवाया था। जब नीरज ने पंकज की बांह पर वही टैटू देखा, तो उसे अपने बचपन की यादें ताजा हो गईं। पंकज बोल नहीं सकते थे, लेकिन इस टैटू ने उनकी पहचान पक्की कर दी।
किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं
हैरान और भावुक होकर नीरज ने पुलिस से संपर्क किया और पंकज के बड़े भाई नत्थू यादव से बात कराने में मदद की, जो अभी भी बांदा में रहते हैं। नवरंगपुरा के पुलिस इंस्पेक्टर के.ए. गढ़वी ने बताया कि पंकज लगभग 15 साल पहले अपने पिता से झगड़ा होने के बाद घर से चला गया था। गढ़वी ने आगे बताया कि पंकज अहमदाबाद के लिए ट्रेन में बैठा और बाद में उसने यहां सुनने और बोलने में अक्षम बच्चों के लिए एक विशेष स्कूल में पढ़ाई की। गढ़वी ने कहा, "इन सालों में उसने नवरंगपुरा पुलिस स्टेशन को अपना दूसरा घर बना लिया था, जहां वह कर्मचारियों की मदद करता और रोजाना खाना खाता था।" इंस्पेक्टर गढ़वी ने इस घटना को किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं बताया और कहा कि यह एक दुर्लभ संयोग था कि पंकज और नीरज दोनों बिना जाने ही अहमदाबाद के एक ही इलाके में रह रहे थे और काम कर रहे थे।
