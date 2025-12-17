Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगुजरात न्यूज़ahmedabad three schools gets bomb threat mail today police team deployed know all updates
दिल्ली के बाद अब अहमदाबाद, तीन स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी

दिल्ली के बाद अब अहमदाबाद, तीन स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी

संक्षेप:

दिल्ली के बाद अब अहमदाबाद की स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। गुजरात की राजधानी में तीन स्कूलों को  ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। शरद सिंघल, संयुक्त पुलिस आयुक्त, अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस बल संबंधित स्कूलों में मौजूद हैं।

Dec 17, 2025 11:50 am ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबाद
share Share
Follow Us on

दिल्ली के बाद अब अहमदाबाद की स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। गुजरात की राजधानी में तीन स्कूलों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। शरद सिंघल, संयुक्त पुलिस आयुक्त, अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस बल संबंधित स्कूलों में मौजूद हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Gujarat News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।