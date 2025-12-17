Hindi Newsगुजरात न्यूज़ahmedabad three schools gets bomb threat mail today police team deployed know all updates
दिल्ली के बाद अब अहमदाबाद, तीन स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी
दिल्ली के बाद अब अहमदाबाद की स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। गुजरात की राजधानी में तीन स्कूलों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। शरद सिंघल, संयुक्त पुलिस आयुक्त, अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस बल संबंधित स्कूलों में मौजूद हैं।
Dec 17, 2025 11:50 am ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबाद
