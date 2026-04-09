इधर अंतिम संस्कार, उधर किसी और के शरीर में धड़कने लगा दिल; 6 लोगों को जिंदगी दे गया कृष
अहमदाबाद का कृष मरने के बाद भी 6 लोगों के अंदर जिंदा है। एक हादसे के बाद डॉक्टरों ने उसे ब्रेन-डेड घोषित कर दिया था। इसके बाद परिजनों ने उसके अंग दान करने का फैसला किया। परिजनों ने कहा कि वह कहीं गया नहीं है। वह आज भी एक बच्चे की धड़कन और किसी अजनबी की आंखों में जिंदा है।
अहमदाबाद का कृष मरने के बाद भी 6 लोगों के अंदर जिंदा है। एक हादसे के बाद डॉक्टरों ने उसे ब्रेन-डेड घोषित कर दिया था। इसके बाद परिजनों ने उसके अंग दान करने का फैसला किया। परिजनों ने कहा कि वह कहीं गया नहीं है। वह आज भी एक बच्चे की धड़कन और किसी अजनबी की आंखों में जिंदा है।
एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, नीलगाय से जुड़ी एक दिल दहला देने वाली दुर्घटना में 17 साल के कृष अकबरी की जान चली गई। यह घटना 31 मार्च को अहमदाबाद में डिवाइन रोड के पास हुई। 12वीं कक्षा के बायोलॉजी के छात्र कृष को कई चोटें आईं और उसे 'ब्रेन-डेड' घोषित कर दिया गया। इस दुखद घड़ी में कृष के माता-पिता ने छह लोगों की जान बचाने के लिए उसके अंग दान करने का फैसला किया।
डॉक्टरों ने 'ब्रेन-डेड' घोषित कर दिया था
कृष अपने स्कूटर से ट्यूशन जा रहा था। उसी दौरान सड़क के दूसरी तरफ से आ रहे एक ट्रक के हॉर्न से घबराकर एक नीलगाय अचानक सड़क पर कूद पड़ी और उससे टकरा गई। 'ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे' की एक पोस्ट के अनुसार, उसके सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आईं। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसकी हालत स्थिर करने के लिए उसका ऑपरेशन किया। तमाम कोशिशों के बावजूद, एमआरआई स्कैन से पता चला कि ऑक्सीजन की कमी के कारण उसके दिमाग को स्थायी नुकसान पहुंच चुका था। बाद में डॉक्टरों ने उसे 'ब्रेन-डेड' घोषित कर दिया।
फिटनेस का बहुत शौकीन था
कृष की बुआ ने बताया कि वह फिटनेस का बहुत शौकीन था। अपने शरीर को मंदिर की तरह मानता था। वह शरीर-रचना विज्ञान (एनाटॉमी) के बारे में सीखने में घंटों बिताता था। वह अपने पिता की तरह एक फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहता था। लोगों को ठीक करने, शरीर को फिर से गतिशील और स्वस्थ बनाने के विचार को लेकर उसमें एक जुनून सा था।
दिल, लिवर, किडनी, फेफड़े, हाथ और कॉर्निया डोनेट किया
इस दुखद घड़ी में उसके परिवार ने उनके अंग दान करने की सहमति दी। डॉक्टर उसके कई अंग निकालने में सफल रहे। इनमें उसका दिल, लिवर, किडनी, फेफड़े, हाथ और कॉर्निया शामिल थे। इन अंगों को छह मरीजो में प्रत्यारोपित किया गया। कृष के पिता ने 'टाइम्स ऑफ इंडिया' को बताया कि डॉक्टरों ने हमें बताया कि उसके ठीक होने की कोई गुंजाइश नहीं है। उसके बाद हमने अंगदान को अपने बेटे के दूसरों में जीवित रहने के एक अवसर के रूप में देखा।
अंतिम संस्कार की रस्में और दिल का प्रत्यारोपण
कृष के परिवार के अनुसार, जब उसके अंतिम संस्कार की रस्में निभाई जा रही थीं, तब भावनगर के एक 13 साल के लड़के में उसके दिल का प्रत्यारोपण किया जा रहा था। उसके हाथ फरीदाबाद के एक किशोर को, उनकी किडनी दो अन्य किशोरों को, कॉर्निया शहर के ही एक मरीज को और फेफड़े किसी अन्य युवा को भेजे गए थे।
जीवन के उद्देश्य को सार्थक तरीके से पूरा किया
कृष की बुआ ने कहा कि कृष न तो ग्रेजुएट हो पाया और न ही उसे सफेद कोट पहनने का मौका मिला। लेकिन, उसने अपने जीवन के उद्देश्य को सबसे गहरे और सार्थक तरीके से पूरा किया। उसने छह परिवारों को उसी दुख से बचाया, जिससे हम गुजर रहे हैं। वह कहीं गया नहीं है। वह आज भी एक बच्चे की धड़कन और किसी अजनबी की आंखों में जिंदा है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।
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