चाकू से नहीं, इस चीज से की थी 10वीं के छात्र ने क्लासमेट की हत्या; अहमदाबाद केस में बड़ा खुलासा

अहमदाबाद के खोखरा इलाके में मंगलवार को एक स्कूल के बाहर दसवीं कक्षा के एक छात्र की उसके क्लासमेट ने हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया और मामले में एक एफआईआर भी दर्ज की। घटना के कुछ दिनों बाद पुलिस ने मामले को लेकर बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने बताया है कि नाबालिग ने छात्र को मारने के लिए फोल्डेबल बॉक्स कटर का इस्तेमाल किया था।

दरअसल शुरुआत में यह माना गया कि छात्र ने अपने क्लासमेट पर हमला करने के लिए कथित तौर पर चाकू, कांच के टुकड़े या स्कूल की लैब के किसी उपकरण का इस्तेमाल किया था। लेकिन द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, डीसीपी अजीत रंजन ने पुष्टि की कि पीड़ित पर हमला करने के लिए फोल्डेबल बॉक्स कटर का इस्तेमाल किया गया था। चाकूबाजी की घटना के कुछ घंटों बाद मुख्य आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, जबकि बुधवार को अपराध शाखा ने एक अन्य संदिग्ध से पूछताछ की।

इससे पहले संयुक्त पुलिस आयुक्त जयपाल सिंह राठौर ने कहा था, मंगलवार सेवेंथ डे स्कूल में दसवीं कक्षा के एक छात्र ने अपने क्लासमेट पर चाकू से हमला कर दिया। पीड़ित की रात में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर नाबालिग आरोपी को हिरासत में ले लिया। पीड़ित के परिवार के सदस्यों, अन्य छात्रों के अभिभावकों और सिंधी समुदाय के सदस्यों सहित सैकड़ों लोगों ने बुधवार की सुबह स्कूल परिसर में पहुंचकर प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

पुलिस ने बताया कि स्थिति जल्द ही अराजकता में बदल गई और भीड़ ने संस्थान में खड़ी स्कूल बसों, दोपहिया और चार पहिया वाहनों को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने स्कूल कर्मचारियों पर भी हमला किया। इस घटना ने सांप्रदायिक रंग ले लिया क्योंकि आरोपी छात्र अल्पसंख्यक समुदाय से है और मृतक छात्र सिंधी समुदाय से था।