3 दिन, 3 शहर, धमाकों में हुई थीं 56 मौतें... 2008 में आतंकियों ने कैसे बिछाया था मौत का जाल?

Ahmedabad Serial Blast 2008: जुलाई 2008 में महज 3 दिनों के भीतर बेंगलुरु, अहमदाबाद और सूरत आतंकी साजिश के केंद्र बन गए। बम धमाकों में 56 मौतें और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस एक्सप्लेनर में जानिए आतंकियों ने हमलों को कैसे अंजाम दिया, धमाकों से पहले आए 14 पन्नों के ई-मेल में क्या दावा किया गया।

Ahmedabad Serial Blast 2008: जुलाई 2008 का आखिरी सप्ताह देश को सबसे बड़े जख्म दे गया। महज 3 दिनों के भीतर आतंकियों ने 3 शहरों को निशाना बनाया। ये शहर थे बेंगलुरू, अहमदाबाद और सूरत। इन जगहों पर एक के बाद एक बम धमाके हुए, जिनमें 56 लोगों की जान चली गई और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए। गनीमत रही कि तीसरे शहर सूरत में लगाए गए बम फटे नहीं, वहां 28 जिंदा बम बमराद हुए थे। नहीं तो मरने वालों की संख्या और भी हो सकती थी। हम आज इस कहानी की बात इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि गुजरात हाईकोर्ट ने इन सीरियल बम धमाकों में जिम्मेदार 38 आतंकियों की फांसी की सजा को बरकरार रखा है। इन धमाकों में आतंकियों ने खास तकनीक अपनाई थी। आखिर कैसे इतनी बड़ी मात्रा में बम धमाकों को अंजाम दिया था। जानिए बम धमाकों की खौफनाक कहानी।

पहला दिन: बेंगलुरु में धमाकों से हुई शुरुआत 25 जुलाई 2008 को देश की आईटी राजधानी बेंगलुरु में एक के बाद एक कम तीव्रता वाले बम धमाके हुए। कई भीड़भाड़ वाले इलाकों को निशाना बनाया गया। शुरुआती जांच में पता चला कि विस्फोटकों को इस तरह लगाया गया था कि अधिकतम दहशत फैले। हालांकि इन धमाकों की तीव्रता अहमदाबाद की तुलना में कम थी, लेकिन इसने सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया।

दूसरा दिन: धमाकों में दहल उठा अहमदाबाद अगले ही दिन यानी 26 जुलाई की शाम गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में सिलसिलेवार धमाके शुरू हो गए। पहला विस्फोट शाम करीब 6:38 बजे मणिनगर इलाके में हुआ। इसके बाद अगले करीब 70 मिनट में शहर के अलग-अलग हिस्सों में कई धमाके हुए।आतंकियों ने भीड़भाड़ वाले बाजारों, बस स्टॉप, ट्रैफिक सर्किल और धार्मिक स्थलों के आसपास विस्फोट किए।

सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि पहले धमाकों में घायल लोगों को जिन अस्पतालों में इलाज के लिए ले जाया जा रहा था, उनके बाहर भी बम रखे गए थे। अहमदाबाद सिविल अस्पताल और एल.जी. अस्पताल के बाहर हुए विस्फोटों ने बचाव कार्य में जुटे लोगों और मरीजों के परिजनों तक को निशाना बना दिया।

धमाकों से पहले आया ई-मेल, गुजरात दंगों का बताया बदला अहमदाबाद धमाकों से कुछ मिनट पहले देश के कई मीडिया संस्थानों को 14 पन्नों का एक ई-मेल मिला। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, इस मेल का शीर्षक “The Rise of Jihad” था।इस ई-मेल में खुद को “Indian Mujahideen” बताने वाले संगठन ने हमलों की जिम्मेदारी लेने का दावा किया।

दस्तावेज में 2002 के गुजरात दंगों का जिक्र करते हुए हमलों को उसका बदला बताया गया। इसमें आगे भी ऐसे हमले करने की चेतावनी दी गई और प्रतिबंधित संगठन SIMI के खिलाफ कार्रवाई का भी जिक्र किया गया। हालांकि, जांच एजेंसियों ने इन दावों की अलग से जांच की और ई-मेल को एक महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के रूप में भी देखा।

तीसरा दिन: सूरत में मिले 28 जिंदा बम, अगर फटते तो… अहमदाबाद धमाकों के बाद गुजरात के सूरत शहर से लगातार बम मिलने की खबरें सामने आने लगीं थीं। अलग-अलग इलाकों से कुल 28 जिंदा बम बरामद किए गए, जिनमें दो कार बम भी शामिल थे। जांच एजेंसियों का मानना था कि तकनीकी खराबी के कारण ये बम फट नहीं सके। अगर सूरत में मिले बम भी फट जाते, तो मौत का आंकड़ा बहुत ज्यादा पहुंच जाता।

2008 में आतंकियों ने कैसे बिछाया था मौत का जाल? Institute for Defense Studies and Analyses (IDSA) के रिपोर्ट के अनुसार, बेंगलुरु, अहमदाबाद और सूरत में मिले विस्फोटक उपकरणों की बनावट और तकनीक में कई समानताएं थीं। इससे जांच एजेंसियों को शक हुआ कि इनकी तैयारी किसी साझा नेटवर्क या एक ही एक्सपर्ट की देखरेख में की गई होगी।

रिपोर्ट में कहा गया कि कई बमों में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था। यह सामान्य तौर पर खाद के रूप में इस्तेमाल होता है, लेकिन अन्य जलने वाले पदार्थों के साथ मिलाकर विस्फोटक बनाया जा सकता है। जांच में यह भी सामने आया कि कई बम साइकिलों पर रखे गए थे और उनमें टाइमर लगाए गए थे, ताकि तय समय पर विस्फोट हो।

जांच में पहली बार भारत में इंटीग्रेटेड चिप (IC) आधारित तकनीक के इस्तेमाल की संभावना का भी उल्लेख किया गया। सुरक्षा से जुड़े एक्सपर्ट इन बदलते पैटर्न को समझ रहे थे। उन्होंने माना कि आतंकियों ने हमलों को अंजाम देने का तरीका बदल लिया है, क्योंकि काफी हाईटेक तरीके से किए गए धमाके थे।

जांच कैसे आगे बढ़ी? अदालत ने 38 आतंकियों को सुनाई फांसी धमाकों के बाद गुजरात पुलिस, विभिन्न राज्यों की पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने संयुक्त जांच शुरू की। ई-मेल की डिजिटल फोरेंसिक जांच की गई। उसके स्रोत, आईपी एड्रेस और इंटरनेट कनेक्शन की पड़ताल हुई। साथ ही विस्फोटकों, टाइमर, साइकिलों और अन्य बरामद सामग्री के आधार पर अलग-अलग राज्यों में छापेमारी की गई।

ताजा अपडेट यह है कि गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में विशेष अदालत के उस फैसले को बरकरार रखा है। इस फैसले में 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 अन्य को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। इन धमाकों में 56 लोगों की मौत हो गई थी।